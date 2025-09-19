Στο Τζάνειο Νοσοκομείο με τραύμα στο πρόσωπο από σιδερένιο λοστό μεταφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής μίας γυναίκα, 81 ετών, ύστερα από επίθεση που δέχθηκε από αγνώστους.

Το περιστατικό έγινε σε Σχολή Οδηγών, επί της οδού Λακωνίας στον Πειραιά, λίγο πριν από τις εννέα το πρωί. Οι δράστες εισέβαλαν στην επιχείρηση και με άγνωστο –μέχρι στιγμής- κίνητρο χτύπησαν στο πρόσωπο τη συγγενή του ιδιοκτήτη της Σχολής.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες, ενώ μέσα από τις καταθέσεις του θύματος και του ιδιοκτήτη θέλουν να διαπιστώσουν και το κίνητρό τους.