Επεισοδιακά εξελίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/12) καταδίωξη που πραγματοποίησε η Αστυνομία στο Ίλιον προκειμένου να συλλάβει δύο ανήλικους, ηλικίας 12 και 13 ετών, οι οποίοι είχαν κλέψει μία μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, οι δύο ανήλικοι είχαν κλέψει το μεσημέρι της ίδιας μέρας τη μοτοσικλέτα ενός δασκάλου μουσικής, η οποία ήταν σταθμευμένη στην οδό Κλειτόρος στο Περιστέρι. Οι νεαροί παραβίασαν την κλειδαριά, έβαλαν μπροστά τη μηχανή και τράπηκαν σε φυγή χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Η Αστυνομία εντόπισε τη μοτοσικλέτα και τους δράστες στο Μπουρνάζι και τους έκανε σήμα να σταματήσουν. Οι δύο ανήλικοι αγνόησαν τις υποδείξεις και συνέχισαν κανονικά την πορεία τους, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, που κάλυψε περίπου 2,5 χιλιόμετρα μέχρι το Ίλιον, οι νεαροί οδηγούσαν επικίνδυνα, κινούμενοι αντίθετα σε μονόδρομους και πεζόδρομους, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τους διερχόμενους.

Στην οδό Αριστείδου, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν, αναγκάζοντας τους δύο ανήλικους να εγκαταλείψουν τη μοτοσικλέτα στη μέση του δρόμου και να προσπαθήσουν να διαφύγουν πεζοί. Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν και τελικά κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους συλλάβουν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης περιουσίας, και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα. Παράλληλα, η Αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο οι δύο ανήλικοι να ανήκουν σε συμμορία που δραστηριοποιείται στην κλοπή δίκυκλων στην ευρύτερη περιοχή.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρχές στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας μεταξύ ανηλίκων, καθώς και την ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και ασφάλειας στις γειτονιές, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.