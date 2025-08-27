Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πιερία με θύμα ένα 9χρονο κοριτσάκι.

Yπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο που οδηγούσε 35χρονη Γερμανίδα βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε δέντρο στο 80ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης – Δίου. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 9χρονου κοριτσιού, τον σοβαρό τραυματισμό της 11χρονης αδελφής του και της μητέρας τους.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα οδηγός –για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προσκρούσει με σφοδρότητα σε δέντρο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το 9χρονο κορίτσι έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ η 11χρονη αδελφή του και η μητέρα τους τραυματίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα άνδρες, οι οποίοι απεγκλώβισαν την οδηγό και τα παιδιά. Επίσης, δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους τραυματίες. Πρώτοι στο σημείο έφτασαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο 9χρονο κορίτσι, το οποίο δυστυχώς είχε ήδη καταλήξει.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Κατερίνης.

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διακομίστηκε η 11χρονη η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που έγινε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Κατερίνης -Δίου, στη Νέα Έφεσο, στο οποίο έχασε τη ζωή της η 9χρονη αδελφή της.

Η 11χρονη κρίθηκε απαραίτητο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της να μεταφερθεί από το Νοσοκομείο Κατερίνης στο Ιπποκράτειο. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνόδευαν για να ανοίγουν δρόμο στην κίνηση αστυνομικοί της Τροχαίας, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ και των τοπικών αστυνομικών τμημάτων. Το ασθενοφόρο χρειάστηκε 22 λεπτά για τη διαδρομή από τα διόδια Αιγινίου μέχρι το Ιπποκράτειο.

Πηγή: odelalis.gr