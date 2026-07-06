Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ΠΟΕΔΗΝ ανακοίνωσε στάση εργασίας για την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, από τις 11:00 το πρωί έως το τέλος του ωραρίου, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης να δρομολογήσει, εντός του καλοκαιριού, τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, στις 12:00 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα Προπύλαια, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή.

Advertisement

Advertisement

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της:

«Η ΠΟΕΔΗΝ προκηρύσσει Στάση Εργασίας την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, 11.00πμ έως λήξη του ωραρίου ενάντια στη Πολιτική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης μέσα στο καλοκαίρι να εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες αναθεώρησης του Συντάγματος. Η κυβέρνηση προωθεί τη νομιμοποίηση των μνημονιακών περικοπών και την εξασφάλιση μόνιμων δημοσιονομικών πλεονασμάτων σε βάρος των εργαζομένων και των κοινωνικών αγαθών, καθώς επίσης την άρση της μονιμότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου. Δεν θα επιτρέψουμε με τους αγώνες μας, οι υγειονομικοί Δημόσιοι υπάλληλοι να μετατραπούν σε επαίτες του εργατικού κόμματος με εξευτελιστικούς μισθούς.

Δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθεί κλίμα ομηρίας, φοβίας, κομματισμού στις Δημόσιες υπηρεσίες Υγείας-Πρόνοιας-ΕΚΑΒ. Δεν μπορεί η Κυβέρνηση να ομιλεί για αξιοκρατία και διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση στην όποια έχουν να γίνουν επιλογές Προϊσταμένων οργανικών μονάδων σε επίπεδο Τμημάτων, Υποδιευθύνσεων και Διευθύνσεων, 15 χρόνια. Διεκδικούμε Αξιοκρατία- Διαφάνεια, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές, επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών Υγείας- Πρόνοιας -ΕΚΑΒ. Μόνιμη, σταθερή δουλειά. Μονιμοποίηση των Συμβασιούχων».