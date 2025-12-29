Ραγδαία είναι η αύξηση των κρουσμάτων γρίπης, RSV και άλλων ιώσεων ειδικά στα παιδιά με την ΠΟΕΔΗΝ ειδικά να αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι επτά στα δέκα παιδιά που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» καθώς έπασχαν από αναπνευστικούς ιούς.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ από τα 500 παιδιά που εξετάστηκαν από το βράδυ της Κυριακής έως το πρωί της Δευτέρας που εφημέρευε το νοσοκομείο, τα 120 είχαν γρίπη και άλλες ιώσεις.

«Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει η σοβαρή έλλειψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Κέντρα Υγείας με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και ιδιώτες γιατροί για ψύλλου πήδημα και με τηλέφωνο στέλνουν τα παιδιά στα νοσοκομεία. Προσοχή λοιπόν.

Μέτρα προστασίας, μάσκες, εμβολιασμός όπου συστήνεται από τους γιατρούς, αποφυγή του συγχρωτισμού γιατί η κορύφωση των ιώσεων είναι μπροστά μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Συμπτώματα που πρέπει να προσέχουν οι γονείς

Πυρετός που φτάνει τα 39-40°C και συνοδεύεται από ρίγη.

και συνοδεύεται από ρίγη. Γενική εξάντληση, πόνους στους μύες και γαστρεντερικές ενοχλήσεις.

Ζητήματα αφυδάτωσης ή παρατεταμένης κόπωσης.

Σε περίπτωση που οι γονείς παρατηρήσουν τα παραπάνω συμπτώματα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με παιδίατρο προκειμένου να λάβουν σαφείς οδηγίες για την αντιμετώπιση της γρίπης.

Ευπαθείς ομάδες

Ιδιαίτερη προσοχή οφείλουν να δείχνουν οι ακόλουθες ομάδες:

Άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.

Όσοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, όπως καρδιοπάθειες, νοσήματα του αναπνευστικού, σακχαρώδη διαβήτη ή προβλήματα νεφρικής λειτουργίας.

Έγκυες γυναίκες , άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και παιδιά μικρότερα των 5 ετών.

, άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια λοίμωξη μπορεί να έχει βαρύτερη πορεία και να οδηγήσει σε επιπλοκές, όπως η πνευμονία.

Η αντιμετώπιση βασίζεται κυρίως στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, με χορήγηση αντιπυρετικών και επαρκή πρόσληψη υγρών, ενώ τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται μόνο όταν εμφανιστούν επιπρόσθετες βακτηριακές λοιμώξεις. Ο εμβολιασμός αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης για τις ευπαθείς ομάδες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού.