Μετά τον Κανονισμό Επιθεώρησης και τη σύσταση της Διοικητικής Αρχής Γεφυρών, ο συντονισμός των γεφυρών στο λεκανοπέδιο δεν ανήκει σε έναν τοπικό φορέα αλλά στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, που θέτει τους κανόνες και ελέγχει αν τους τηρούν Περιφέρεια, δήμοι και παραχωρησιούχοι. Αλλά, με βάση το ισχύον πλαίσιο και από τη Γνωμοδότηση ΝΣΚ 78/2020 (που έγινε δεκτή από τον Υπουργό), ξεκαθαρίζεται ότι η αρμοδιότητα τεχνικών έργων επί οδών ανήκει σε αυτόν που έχει τη συντήρηση της οδού. Δηλαδή, κατά περίπτωση, Περιφέρεια, δήμοι και παραχωρησιούχοι. Κι αν συμβεί κάτι σε πολίτη, άντε να βρεί ποιός έχει την ευθύνη για να τον αποζημιώσει. Πολλά τα σχετικά περιστατικά

Ποιος έχει τον ρόλο του “οριζόντιου” συντονιστή

Με την Υπουργική Απόφαση 321681/2023 (ΦΕΚ Β’ 6430/10.11.2023) εγκρίνεται ο Κανονισμός Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών (Κ.Ε.ΣΥ.ΓΕ.) και συστήνεται η Διοικητική Αρχή Γεφυρών (ΔΑΓ) στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών. Η ΔΑΓ και το Υπουργείο:

Θεσπίζουν ενιαίους κανόνες για επιθεώρηση, αξιολόγηση, συντήρηση,

Λειτουργούν / εποπτεύουν το Εθνικό Μητρώο Γεφυρών και το Εθνικό Σύστημα Εποπτείας Γεφυρών, όπου οφείλουν να καταχωρούνται όλες οι γέφυρες από τους κατά τόπους φορείς

Ελέγχουν αν οι διαχειριστές (Περιφέρεια, δήμοι, παραχωρησιούχοι κ.λπ.) εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις τους.

Τί σημαίνουν όλα αυτά για την Αττική; Πολύ απλά η διάσπαρτη/κατακερματισμένη ευθύνη διότι



Δεν υπάρχει ένας “μάνατζερ Αττικής” για όλες τις γέφυρες.

Ο καθένας παραμένει υπεύθυνος για τις δικές του γέφυρες, αλλά:

οφείλει να τις δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο, να κάνει επιθεωρήσεις και παρεμβάσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό, και τελεί υπό την κεντρική εποπτεία/καθοδήγηση του Υπουργείου μέσω της ΔΑΓ. Άρα, ο θεσμικός “συντονιστής του συστήματος” είναι το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών (μέσω της Διοικητικής Αρχής Γεφυρών), όχι η Περιφέρεια ή οι δήμοι.



Και εννοείται ότι όλο αυτό το αλαλούμ μεταξύ κυβέρνησης, οργανισμών, φορέων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, όλο αυτό το διάσπαρτο μωσαϊκό, είναι η τρανή απόδειξη μιας ελληνικής μεθοδολογίας. Ένας υπεύθυνος, όλοι υπεύθυνοι, αλλά κανείς υπεύθυνος. Γιατί το βιώνουμε καθημερινά σε αυτό το κράτος, ότι ο καθένας ρίχνει το μπαλάκι σε άλλους. Από την κορυφή ξεκινώντας.