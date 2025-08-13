Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται και σήμερα οι αρμόδιες αρχές, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4) σε περιοχές δέκα Περιφερειών της χώρας.

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας δημιουργούν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο, όπως η χρήση φλόγας ή εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, καθώς και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων) ,

, Περιφέρεια Πελοποννήσου ,

, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ,

, Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας) ,

, Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων) ,

, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) ,

, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου) ,

, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης) ,

, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους) ,

, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου).