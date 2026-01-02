Κλειστά είναι σήμερα τα περισσότερα καταστήματα αλλά και σούπερ μάρκετ λόγω της καθιερωμένης απογραφής μετά την Πρωτοχρονιά.

Ειδικότερα, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι κλειστά σήμερα, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, όπως μικρά καταστήματα, φούρνοι ή περίπτερα.

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, ορισμένες αλυσίδες είναι ανοιχτές, όπως τα Lidl, τα οποία λειτουργούν με κανονικό ωράριο.

Τα καταστήματα του Σκλαβενίτη είναι κλειστά.

Αντίστοιχα, ο ΑΒ Βασιλόπουλος έχει επιλέξει μερική λειτουργία καταστημάτων. Εκτός από τα AB Shop&Go πολλά καταστήματα με μεγάλες πόλεις θα είναι ανοιχτά με κανονικό ωράριο.

Όσον αφορά τα My Market, καθώς και αλυσίδες όπως Market In, Γαλαξίας και Κρητικός, πολλά καταστήματα σε μεγάλες πόλεις και κεντρικές περιοχές είναι ανοιχτά σήμερα 2/1, λειτουργώντας με κανονικό ωράριο.

Καθώς η 2α Ιανουαρίου δεν είναι αργία, οι τράπεζες θα λειτουργήσουν κανονικά, εξυπηρετώντας το κοινό χωρίς αλλαγές στο ωράριο.