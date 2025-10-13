Τροποποιήσεις θα υπάρξουν στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, λόγω της νέας απεργίας που έχει προκηρυχθεί ως αντίδραση στο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων και 13ωρη εργασία.

Το Μετρό, ο Ηλεκτρικός (Γραμμή 1) και το τραμ θα κινηθούν μεταξύ 09:00 και 17:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση όσων συμμετέχουν στο απεργιακό συλλαλητήριο.

Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κυκλοφορήσουν αύριο από τις 09:00 έως τις 21:00. Η κίνηση των οχημάτων αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά μετά τις 10:00, ενώ η απόσυρσή τους θα αρχίσει γύρω στις 20:00.

Αναφορικά με τα τρένα και τον Προαστιακό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει στην 24ωρη απεργία.

Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της Hellenic Train για τα δρομολόγια που θα ακυρωθούν σε τρένα και προαστιακό, με ενδεχόμενο εκτέλεσης ορισμένων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.