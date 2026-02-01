Η πρεμιέρα της ταινίας «Melania» στο «Κέντρο Αθηνών» επισκιάστηκε από μια ιδιαίτερα σημαντική αποκάλυψη, καθώς η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί τη χώρα μας σύντομα. Η δήλωση αυτή έγινε κατά την άφιξή της στην προβολή, παρά την έντονη βροχή που συνόδευε την εκδήλωση στην οδό Πειραιώς.

Η κα Γκιλφόιλ αναφέρθηκε με θερμά λόγια τόσο στον πρόεδρο όσο και στη Μελάνια Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ «αναμορφωτική» και εκθειάζοντας το έργο της. Όπως σημείωσε, η Μελάνια είναι μια «απίστευτη μητέρα, σπουδαία σύζυγος και λαμπρή Πρώτη Κυρία», που έχει προσφέρει σημαντικά στην κοινωνία, ειδικά για τα παιδιά και τις γυναίκες.

Η Αμερικανίδα πρέσβης μίλησε επίσης για την εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία του ντοκιμαντέρ, το οποίο, όπως τόνισε, είναι το πιο επιτυχημένο που έκανε ποτέ πρεμιέρα τα τελευταία δέκα χρόνια. Η προβολή, σύμφωνα με την ίδια, αναδεικνύει τη Μελάνια μέσα από στιγμές προσωπικής οικειότητας και καθημερινές τελετουργίες, αποφεύγοντας τη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση και εστιάζοντας στην ανθρώπινη πλευρά της πρώτης κυρίας.

Η κα Γκιλφόιλ ευχαρίστησε προσωπικά τους συντελεστές της ταινίας, τον δικηγόρο Mark Beckman και τον σκηνοθέτη Brett Ratner, αλλά και τον Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξή του. «Ελπίζω να απολαύσετε την ταινία και θα τα πούμε και μέσα», κατέληξε, αφήνοντας σαφές το μήνυμα ότι η επίσκεψη του προεδρικού ζεύγους στην Ελλάδα είναι πλέον υπόσχεση και όχι απλή εκτίμηση.

Πρεμιέρα του «Μελάνια» στην Αθήνα

Στην πρεμιέρα παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της διπλωματίας, του επιχειρηματικού κόσμου και του πολιτισμού, επιβεβαιώνοντας τον συμβολικό χαρακτήρα της εκδήλωσης, η οποία συνδύασε πολιτισμό, εικόνα και διπλωματική προβολή. Η εκδήλωση αποδείχθηκε όχι μόνο ένα κινηματογραφικό γεγονός, αλλά και ένα σημαντικό διπλωματικό μήνυμα για τη σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ, με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ να κλέβει την παράσταση με τις αποκαλύψεις και τις εγκωμιαστικές δηλώσεις της για το προεδρικό ζεύγος.

Το ντοκιμαντέρ «Melania» αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον και να προκαλέσει συζητήσεις, ενώ η αναφορά της Πρέσβειρας για την επικείμενη επίσκεψη Τραμπ δίνει νέα διάσταση στην ελληνική προβολή.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εμφανίζεται πιο ανοιχτή όταν αναφέρεται στην απώλεια της μητέρας της, ενώ για τον ρόλο της στην Προεδρία διατηρεί συγκρατημένη στάση. Μέσα από το φακό του σκηνοθέτη, η Μελάνια παρουσιάζεται ως μια φιγούρα πειθαρχίας, αντοχής και προσωπικής δύναμης, σε ένα φιλμ που συνδυάζει εικόνα, αφήγηση και συμβολισμούς υψηλού επιπέδου.

Η ελληνική πρεμιέρα συγκεντρώνει εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Στην αίθουσα βρίσκονται εκπρόσωποι της πολιτικής, της διπλωματίας, των επιχειρήσεων και του πολιτισμού, δημιουργώντας ένα δυναμικό πάνελ υψηλού κύρους. Μεταξύ αυτών παρευρίσκονται ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με τη σύζυγό του Λένα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, καθώς και η βουλευτής της ΝΔ Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου.

Παράλληλα, η εκδήλωση προσελκύει προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό χώρο, όπως η Μαριάννα Λάτση, οι εφοπλιστές Πάρης Δράγνης και Βίλλυ Παναγιωτίδης, καθώς και η Κατερίνα Παναγοπούλου, η Μιράντα Πατέρα και η Μαριέττα Χρουσαλά.

Η παρουσίαση του φιλμ συνοδεύεται από συζητήσεις και σχόλια γύρω από την προσωπική και δημόσια ζωή της Μελάνια Τραμπ, ενώ η πρεμιέρα λειτουργεί ταυτόχρονα ως ένα γεγονός υψηλού κοινωνικού και πολιτιστικού κύρους για την Αθήνα.

Η προβολή του Melania αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο για τους λάτρεις του ντοκιμαντέρ όσο και για όσους παρακολουθούν στενά τη δημόσια εικόνα των διεθνών προσωπικοτήτων.

