Aν και ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ έτυχαν βασιλικής φιλοξενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην ιστορική επίσκεψή τους δεν έλειψαν τα απρόοπτα της τελευταίας στιγμής.

Συγκεκριμένα, κατά την αναχώρησή τους από το Λονδίνο, αναγκάστηκαν να επιβιβαστούν σε άλλο ελικόπτερο λόγω βλάβης, όπως έκανε γνωστό ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με το CNN, κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους από το Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, προς το αεροδρόμιο, το ελικόπτερο που μετέφερε τον Αμερικανό πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία αντιμετώπισε ένα «υδραυλικό» πρόβλημα.

The US President was aboard the Marine One chopper with first lady Melania Trumphttps://t.co/DgERt88992 September 18, 2025

Οι πιλότοι αποφάσισαν έτσι να προσγειώσουν το ελικόπτερο «Marine One» σε μικρό αεροδρόμιο για προληπτικούς λόγους, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στους δημοσιογράφους.

«Το προεδρικό ζεύγος επιβιβάστηκε με ασφάλεια στο ελικόπτερο υποστήριξης» εξήγησε η Λέβιτ πριν επιβιβαστεί στο Air Force One της… επιστροφής στις ΗΠΑ, αργά το απόγευμα της Πέμπτης.