Συνεχίζεται η μάχη με το πύρινο μέτωπο στη Βρυσούλα Πρέβεζας. Χωρίς νερό και ηλεκτροδότηση οι περιοχές Κωτσανοπούλο, Βρυσούλα, Ρεματιά και Σκαδιά, εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες, καθώς πολλές διάσπαρτες εστίες καίνε τόσο μέσα στο χωριό της Βρυθσούλας όσο και περιμετρικά . Η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί, γεγονός που επιτρέπει στα εναέρια μέσα να επιχειρούν μέχρι τη δύση του ηλίου.

Η νύχτα αναμένεται δύσκολη, καθώς τα πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής θα συνεχίσουν το έργο της κατάσβεσης σε δύσβατα σημεία.

Αναφορές που κυκλοφόρησαν σε αρκετά μέσα ενημέρωσης περί καμένων σπιτιών στη Βρυσούλα δεν επιβεβαιώνονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επισήμως, μέχρι αυτή την ώρα, δεν υπάρχει καμία αναφορά για κατοικίες που έχουν καταστραφεί.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ορισμένα οικήματα υπέστησαν ζημιές, ωστόσο πρόκειται κυρίως για αποθηκευτικούς χώρους και σταβλικές εγκαταστάσεις, χωρίς να έχει πληγεί κατοικήσιμη στέγη.

Η φωτιά έφτασε μέχρι τις αυλές των σπιτιών, με τους πυροσβέστες και τους κατοίκους να δίνουν σκληρή μάχη για να μην υπάρξουν απώλειες σε κατοικίες.