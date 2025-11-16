Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (16/11) στη σύλληψη ενός Έλληνα, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Όπως μεταδίδει το epiruspost.grη σύλληψη του ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης ενός περιστατικού μέθης ανήλικης.Η ανήλικη είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο νωρίς το πρωί. Από την έρευνα προέκυψε ότι η μαθήτρια είχε καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας. Η 16χρονη μαθήτρια, στην οποία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, βρίσκεται εκτός κινδύνου.