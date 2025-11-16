Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (16/11) στη σύλληψη ενός Έλληνα, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, η σύλληψη του ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης ενός περιστατικού μέθης ανήλικης.Η ανήλικη είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο νωρίς το πρωί. Από την έρευνα προέκυψε ότι η μαθήτρια είχε καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας. Η 16χρονη μαθήτρια, στην οποία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, βρίσκεται εκτός κινδύνου.