Επίθεση κατά των οδηγών βαν εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος, ενώ στάθηκε και στην 48ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει τα ταξί στην Αττική για τις 9 και 10 Σεπτεμβρίου.

«Το ταξί στη χώρα μας που κλείνει φέτος 100 χρόνια ζωής, είναι το θεσμικό όργανο δημοσίας χρήσεως που ο επαγγελματίας που εργάζεται πάνω είναι δημόσιος υπάλληλος αμισθί, που ορίζει το τιμολόγιο με το Δημόσιο, ελέγχεται από το Δημόσιο και τιμωρείται για κάθε παράβαση από το Δημόσιο», εξηγεί ο κύριος Λυμπερόπουλος. «Είναι άλλο πράγμα το Ι.Χ είναι ιδιώτης ο οποίος με κάθε τρόπο προσπαθεί για το δικό του όφελος να να να πάρει έργο από εμάς».

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απευθύνθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως: «είναι υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύσει το δημόσιο χαρακτήρα μέχρι 9 θέσεις που είναι δουλειά του ταξί» και την κατηγόρησε πως: «δεν θέλει το θεσμικό όργανο που προσφέρει υπηρεσίες» (αναφερόμενος στο ταξί).

Μιλώντας για τους οδηγούς βαν δήλωσε: «εξυπηρετούνται με το να πάρουν έργο εις βάρος του ταξί και ξέρουν» και «ότι θέλουν να κλέψουν το έργο» και «να καταστρέψουν το επάγγελμά μας». Παράλληλα κατήγγειλε πως δεν υπάρχει ισονομία όσον αφορά τις παραβάσεις: «για μία παράβαση στο ταξί μπορεί να του πάρουν και έξι μήνες την άδεια, ενώ στα βαν για μία παράβαση που μπορεί να είναι και ακόμη χειρότερη επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 450-800 ευρώ και επιστρέφονται την ίδια μέρα οι πινακίδες».

Γραμματέας ΠΟΕΕΜΟ: «Ο κ. Λυμπερόπουλος δεν μας θέλει»

Ο γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. Με Οδηγό (Π.Ο.Ε.Ε.Μ.Ο.), Μαρίνος Μικάλεφ, χαρακτήρισε «αερολογίες» όσα ακούγονται και ισχυρίστηκε πως με την ΚΥΑ «στην ουσία απλοποιούνται γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες υπήρχαν χρόνια τώρα και ζητούσαμε να αλλάξουνε».

«Μειώνει κάποια υπέρογκα πρόστιμα, τα οποία ήταν εξαιρετικά υψηλά. Δηλαδή μπορούσε να λείπει ένα πεδίο σε χειρόγραφη σύμβαση και να επιβαλλόταν πρόστιμο 800-1000 ευρώ και αυτό που φωνάζει ο κ. Λυμπερόπουλος αφορά που μπορεί και δύναται σε μια σύμβαση να καταγράφεται το σημείο αποβίβασης. Αυτό είναι μια εναρμόνιση με δικαστικές αποφάσεις», εξηγεί.

«Στην ουσία αποσαφηνίζονται με υπουργική απόφαση ορισμένα πράγματα, ώστε να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες και να μην υπάρχει ερμηνεία από τα ελεγκτικά όργανα και πηγαίνουμε αδίκως στα δικαστήρια».

Αναφορικά με τον ισχυρισμό μερίδας του ΣΑΤΑ ότι πίσω από τα βαν «κρύβονται» πολυεθνικές, ο κύριος Μικάλεφ δήλωσε: «Ακούμε από τους κύκλους των ταξί ότι είμαστε πολυεθνικές, ότι είμαστε μεγάλοι επενδυτές, να ενημερώσω ότι η κοινωνία γνωρίζει ποιοι είμαστε. Είμαστε άνθρωποι που έχουν επενδύσει, έχουν ασκήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα με ότι σημαίνει αυτό. Πλέον ξεπερνάμε τους 30 εκατομμύρια τουρίστες. Υπάρχουν άλλες ανάγκες, άλλες απαιτήσεις από τους επισκέπτες μας, από τους τουρίστες μας και καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες είναι τεράστιες. Δεν διεκδικούμε την αστική μεταφορά που ορισμένοι θέλουν να υποστηρίζουν».

Ακόμα ο γραμματέας της ΠΟΕΕΜΟ είπε ότι τα βαν με οδηγό «φορολογούνται κανονικότατα, πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές κανονικότατα, πληρώνουμε στο κράτος και μας ελέγχει το κράτος. Δεν είμαστε ασύδοτοι» και εξήγησε ότι «είναι επιλογή του πελάτη. Κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει σε μια προκράτηση και να επιλέξει τον οδηγό που θέλει να τον μεταφέρει με το όχημα που θέλει να τον μεταφέρει».

Η ΠΟΕΕΜΟ κατηγόρησε τον κ. Λυμπερόπουλο ότι «δεν μας θέλει. Θέλει απλά να εξαφανιστούμε. Έχετε επιχειρήσει να μην υπάρχει καν ο δικός μας ο κλάδος».

Ο κ. Μικάλεφ, ανέφερε ότι υπάρχει ένας κλάδος «ο οποίος εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή το δημόσιο συμφέρον, εξυπηρετεί τις τουριστικές μετακινήσεις. Είναι δημόσιο συμφέρον να εξυπηρετείται το τουρίστας. Αν δεν υπήρχαν τα Ι. Χ. στην αγορά, ο τουρισμός θα πάθαινε, θα πάθαινε έμφραγμα μέσα σε ένα τρίωρο. Θα κατέρρεε ο τουρισμός».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΑΤΑ για την 48ωρη απεργία:

Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί. Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί.

Η κυβέρνηση, συνεπής στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της, νομοθετεί υπέρ των ισχυρών και εναντίον των ανθρώπων του μεροκάματου, απορρίπτοντας τον κοινωνικό διάλογο και το Σύνταγμα.

Δεν θα ανεχτούμε την ταπείνωση και τον αφανισμό μας.

Το Σ.Α.Τ.Α απαντά δυναμικά και συλλογικά.

Έπειτα από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ης Σεπτεμβρίου 2025 αποφασίστηκε ομόφωνα (πλην του Κώστα Δήμου) η κήρυξη 48ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ για τις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2025. Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε μαζική, δυναμική συμμετοχή, στις κινητοποιήσεις.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025

Τερματισμό της ασυδοσίας των πολυεθνικών και των ψηφιακών πλατφορμών

Στήριξη του επαγγελματία οδηγού ταξί – Όχι στη διάλυση του κλάδου

Δικαιοσύνη, Ισότητα, Σεβασμό στους ανθρώπους που εργάζονται στους δρόμους

Άμεση επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του Ταξί που δημιούργησε η κυβέρνηση με την πολιτική της

Λεωφορειολωρίδες – Υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από 1/1/2026 – Αθέμιτος Ανταγωνισμός – Φορολογικό, σφίγγουν τον κλοιό καθημερινά

Ο αγώνας αυτός δεν είναι μόνο για τους ταξιτζήδες. Είναι αγώνας για τη Δημοκρατία, για την αξιοπρέπεια, για το δικαίωμα στην εργασία. Είναι αγώνας και για το επιβατικό κοινό.

Είμαστε όλοι ΕΔΩ! Καμία ανοχή στην κοροϊδία! Καμία υποχώρηση στην ισοπέδωση!

«Ένας κλάδος, μία φωνή – Όλοι μαζί στον αγώνα για το ταξί!»

Το Σ.Α.Τ.Α. απευθύνει κάλεσμα ενότητας και μάχης προς όλα τα σωματεία ταξί της χώρας.

Η επίθεση που δεχόμαστε ως κλάδος δεν έχει σύνορα – δεν κάνει διακρίσεις.

Είτε Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε Πάτρα, είτε νησιά: ο στόχος είναι κοινός – η υπεράσπιση του επαγγέλματος.

Ήρθε η ώρα να πολεμήσουμε ενωμένοι.

Να γίνουμε μία γροθιά, μία φωνή, μία δύναμη.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΕΙΑΤΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

να συστρατευτούν μαζί μας στον αγώνα ενάντια στην ΚΥΑ-έκτρωμα και στην κυβερνητική πολιτική που παραδίδει τον κλάδο στα καρτέλ.

Κοινές απεργιακές κινητοποιήσεις, κοινό μέτωπο, κοινό σχέδιο δράσης».

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΕΜΟ για την ΚΥΑ

Θέμα:​ Νέες δικαστικές αποφάσεις που επιβεβαιώνουν πανηγυρικά την ορθότητα των ρυθμίσεων της ΚΥΑ 134328/2025 των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού

Αθήνα, 29-8-2025

Αρ. Πρωτ.: 23/2025

​Λίγες μόνο ημέρες μετά την έκδοση της ΚΥΑ 134328/2025 των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη και Τουρισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι στην έγγραφη σύμβαση μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό μπορεί να καταγράφεται και το σημείο αποβίβασης του μισθωτή, δύο νέες δικαστικές αποφάσεις έρχονται να επιβεβαιώσουν πανηγυρικά την ορθότητα της ως άνω ρυθμίσεως.

​Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τις υπ’ αριθμ. Α241/2025 και Α244/2025 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, οι οποίες έρχονται να προστεθούν σε μία σειρά αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου, με πρώτη την υπ’ αριθμ. Α288/2024 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, στην οποία είχε αναφερθεί ο νομικός σύμβουλος της Π.Ο.Ε.Ε.Μ.Ο. Δρ. Ιωάννης Α. Γκιτσάκης, σε σχετικό άρθρο του, με τίτλο «Απόφαση σταθμός του Πρωτοδικείου Σύρου – Νόμιμη η εκτέλεση προκαθορισμένης μεταφοράς / transfer (από σημείο Α σε σημείο Β) από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό».

​Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές, η μεταφορά επιβατών, με Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό, από τόπο σε τόπο (από – προς / A to Β, τα λεγόμενα transfers, δηλαδή, κυρίως, οι μεταφορές από τις πύλες εισόδου της χώρας ή των νησιών ή άλλων τουριστικών προορισμών (αεροδρόμια και λιμάνια) προς χώρους τουριστικής διαμονής (ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα) και αντίστροφα, συνιστά καθ’ όλα νόμιμη μεταφορά και δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη μεταφορά με κόμιστρο, ούτε ανήκει στο αποκλειστικό μεταφορικό έργο των Ε.Δ.Χ. οχημάτων (ταξί), όπως, εσφαλμένα, υποστηρίζεται κυρίως από τον Σ.Α.Τ.Α., σε πρόσφατες ανακοινώσεις του και δηλώσεις του Προέδρου του, κατά της συγκεκριμένης διάταξης της ΚΥΑ 134328/2025.

​Διότι, πράγματι, σύμφωνα με τις ως άνω δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες ακολουθούν τη «γραμμή» που χάραξε η υπ’ αριθμ. 656/2024 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε με τη συνδρομή και του νομικού συμβούλου της Π.Ο.Ε.Ε.Μ.Ο. Δρ. Ιωάννη Α. Γκιτσάκη, αυτό που διαχωρίζει το μεταφορικό έργο των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό, από το μεταφορικό έργο των Ε.Δ.Χ. οχημάτων (ταξί), δεν είναι η μεταφορά από τόπο σε τόπο (από – προς / A to Β, ή η κατεύθυνση της διαδρομής ή η πρόβλεψη του σημείου αποβίβασης του μισθωτή, αλλά μόνο η προκράτηση, δηλαδή η προηγούμενη σύναψη σύμβασης ολικής εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό, τα στοιχεία της οποίας αναρτώνται, πριν από την έναρξη εκτέλεσής της, στο ψηφιακό μητρώο του άρθρου 20 του ν. 4530/2018.

​Κατά συνέπεια, άπαξ και υπάρχει προκράτηση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό, δηλαδή ύπαρξη προγενέστερης, συγκεκριμένης συμβατικής σχέσης μίσθωσης για ορισμένο χρόνο και τίμημα, τότε δεν υφίσταται ανεπίτρεπτη μεταφορά με κόμιστρο, ούτε και υποκλοπή του μεταφορικού έργου των Ε.Δ.Χ. οχημάτων (ταξί).

​Με τις ως άνω δικαστικές αποφάσεις, δεν επιβεβαιώνεται μόνο η νομική ορθότητα των σχετικών προβλέψεων της ΚΥΑ 134328/2025 των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού, αλλά και οι πάγιες θέσεις της υπό σύσταση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. Με Οδηγό (Π.Ο.Ε.Ε.Μ.Ο.) και των επτά ιδρυτικών Σωματείων – μελών αυτής (Κυκλάδων, Κέρκυρας, Ρόδου, Ηρακλείου, Χανίων, Αττικής και Βορείου Ελλάδος), οι οποίες έχουν διατυπωθεί σε σειρά εγγράφων της Π.Ο.Ε.Ε.Μ.Ο. προς τα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Τουρισμού και Προστασίας του Πολίτη, αλλά και σε σχετικό άρθρο του νομικού συμβούλου της Π.Ο.Ε.Ε.Μ.Ο., με τίτλο «Η μεταφορά τουριστών από τόπο σε τόπο, ως μήλον της έριδος ανάμεσα στα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό και στα Ε.Δ.Χ. οχήματα (ταξί)».

​Καλούμε, λοιπόν, τα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού, να προχωρήσουν στην οριστική νομοθετική επίλυση του προβλήματος του διαχωρισμού του μεταφορικού έργου των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό, από το μεταφορικό έργο των Ε.Δ.Χ. οχημάτων (ταξί), στη βάση των παραπάνω δικαστικών αποφάσεων, καθιερώνοντας ρητά την έννοια της προκρατήσεως, ως το θεμελιώδες διαχωριστικό στοιχείο ανάμεσα στο μεταφορικό έργο των δύο ως άνω επαγγελματικών ομάδων, ούτως ώστε να επέλθει σαφής και οριστικός νομοθετικός διαχωρισμός του μεταφορικού τους έργου, εξαλείφοντας έτσι τις υφιστάμενες σήμερα αιτίες αντιπαραθέσεων ανάμεσα στα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό και στα Ε.Δ.Χ. οχήματα (ταξί).

Εκ μέρους της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Π.Ο.Ε.Ε.Μ.Ο.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Δ. Ιωαννίδης

Ο Γραμματέας

Μαρίνος Σ. Μικάλεφ

Ο Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Φ. Σαμαρόπουλος

Ο Ταμίας

Ιωάννης Ε. Καραμαλάκης».