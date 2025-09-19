Στάση εργασίας 18 ωρών εξήγγγειλε το ΣΑΤΑ από τις 12 τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21/9 έως και τις 6μμ της Δευτέρας 22/9 προκειμένου να συμμετάσχουν οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Κλάδου.

Στην ΓΣ αναμένται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για τον κλάδο που ετοιμάζει και προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με στόχο να καταπέσει η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία καταγγέλλεται πως ανοίγει ο δρόμος της αστικής μεταφοράς και στα ΙΧ με οδηγό. Η σχετική ανακοίνωση ήρθε από τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλος που στην σχετική συνέντευξη που παραχώρησε τόνισε πως αντιβαίνει στο Σύνταγμα η κατάργηση ενός νόμου με μία ΚΥΑ.

Advertisement

Advertisement

Ανακοίνωση του ΣΑΤΑ:

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ., στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή για τον κλάδο μας.Τα σενάρια περί πλήρους απελευθέρωσης του μεταφορικού έργου επανέρχονται πιο έντονα από ποτέ και απειλούν ευθέως:

Την βιωσιμότητα του επαγγέλματός μας

Την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών

Τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς

Κυρανάκης και Κεφαλογιάννη καταστρατηγούν αντισυνταγματικά μέσω Κ.Υ.Α. την έννοια της αστικής μεταφοράς όπως ορίζει ο νόμος και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Υποχρεωτική ηλ/κίνηση – Φορολογικό – Πειρατεία – Υποκλοπή Μετ. Έργου – Πολυεθνικές, μας τελειώνουν.

Η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο δεν είναι ένα μακρινό σενάριο — είναι ήδη σε εξέλιξη με τις ευλογίες της κυβέρνησης.

Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη.

Αν δεν αντιδράσουμε τώρα, αύριο ίσως είναι αργά .

. Οι εμείς ή αυτοί.