Ο Μίλτος Τεντόγλου χρειάστηκε μόλις μία προσπάθεια για να περάσει στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου.

Ο Έλληνας Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο άλμα εις μήκος, με ένα μόλις άλμα στα 8 μέτρα και 17 εκατοστά ξεπέρασε το όριο πρόκρισης, που είναι στα 8.15 μέτρα, μετατρέποντας τον προκριματικό γύρο σε χαλαρή προπόνηση.

Ο Τεντόγλου είχε ως στόχο να ξεπεράσει το όριο πρόκρισης, καθώς το προηγούμενο χρονικό διάστημα αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και δεν ήθελε να επιβαρύνει το σώμα του με περισσότερα άλματα.