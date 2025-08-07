«Σιγά, μία ένσταση θα κάνετε!» – είναι η απάντηση που έλαβε από την αρμόδια υπηρεσία στο Δήμο Μαραθώνα μία κάποτε ιδιοκτήρια οικοπέδου, η οποία το πούλησε το 2023 αλλά έλαβε…πρόστιμο 1,000 ευρώ για μη-υποβολή πιστοποιητικού πυροπροστασίας το 2025.

Ο δικηγόρος Περικλής Πολυχρονίδης, που περιέγραψε σε προηγούμενη επικοινωνία με τη HuffPost το μινι-θέατρο του παραλόγου που αντιμετωπίζει η εντολέας του, απαντά σε βασικές πρακτικές ερωτήσεις, καθώς η υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικού πυροπροστασίας (δηλαδή για τον καθαρισμό οικοπέδου ή αγροτεμαχίου) ισχύει για όλους τους ιδιοκτήτες. Και κανένας, προφανώς, δεν θα ήθελε να βρεθεί προ ενός προστίμου, σαν αυτό που έστειλε με email ο Δήμος Μαραθώνα εν προκειμένω, για κάποιο ακίνητο που έχει μεταβιβαστεί / πωληθεί, θεωρώντας αυτονόητο ότι οι δημοτικές υπηρεσίες θα γνωρίζουν όσα γνωρίζει το Κτηματολόγιο και το Taxis…

«Για μένα το στενάχωρο αυτής της ιστορίας, πέραν των άλλων, είναι ότι ο δήμος μέσω του συγκεκριμένου υπαλλήλου επέδειξε και μια αναλγησία. Αδιαφορία να το πω αλλιώς… Δηλαδή όταν λέει ο πολίτης στον δημοτικό υπάλληλο ότι, ξέρετε, έχετε κάνει λάθος. Και σας παρακαλώ πολύ, διορθώστε το. Τότε, ως αρμόδια αρχή, ακύρωσε το πρόστιμο «οίκοθεν», βρείτε έναν τρόπο να το ακυρώσετε. Γιατί να υποβάλετε εμένα, τον πολίτη, σε τέτοια διαδικασία; Eν προκειμένω στην ταλαιπωρία αυτή, να υποβάλει ο πολίτης ένσταση, ενώ πούλησε κάποιο οικόπεδο 20 μήνες νωρίτερα… Η απάντηση ήταν «σιγά την ταλαιπωρία, μια ένσταση θα κάνετε». Δηλαδή όχι μόνο δεν υπήρξε μια κατανόηση του προβλήματος, όχι μόνο δεν υπήρξε μια συγνώμη… Γιατί ναι, έχετε δίκιο κύριε – κυρία μου, κάναμε λάθος και ας δούμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος και ο Δήμος και να μην ξανασυμβεί αυτό το σφάλμα. Ας πούμε ότι είναι σφάλμα, διότι θα μπορούσε να είναι ένα σφάλμα λόγω κακής πληροφόρησης. Εν προκειμένω είναι ακόμα χειρότερο. Υπάρχει αμέλεια και βαριά μάλιστα, γιατί ο δήμος ήταν ενήμερος», συνοψίζει ο δικηγόρος Περικλής Πολυχρονίδης.

Ξεχωρίζουμε ορισμένες από τις απαντήσεις, ενώ μέσα στα 9′ λεπτά της βίντεο-συνέντευξης που ακολουθεί, μπορούμε να λύσουμε ακόμα περισσότερες απορίες μας.

ΗuffPost: Όταν πουλήσω ένα αγροτεμάχιο και γίνει μια μεταβίβαση, που το δηλώνω κανονικά για να είμαι τυπικά εντάξει σε όλα;

Περικλής Πολυχρονίδης: Εφόσον η περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο έχει ενταχθεί στο Kτηματολόγιο, τότε αυτός είναι ο αρμόδιος φορέας. Γίνεται ηλεκτρονική καταχώρηση στην πλατφόρμα στο σύστημα του Κτηματολογίου. Όπου η αλήθεια είναι ότι μπορεί να πάρει μερικές μέρες, ή μερικούς μήνες να εμφανιστεί. Αυτή είναι πραγματικότητα, γιατί και οι υπηρεσίες του Κτηματολογίου αργούν να καταχωρήσουν τη δήλωσή μας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, μετά από ενάμισι χρόνο, μετά βεβαιότητας πρέπει να έχει καταχωρηθεί.

HuffPost: Αν δεν είχε σπεύσει μέσα σε 5 ημέρες να κάνει ένσταση η εντολέας σας, που «έφαγε» πρόστιμο, τι θα μπορούσε να κάνει εκ των υστέρων;

Περικλής Πολυχρονίδης: Θα έπρεπε προφανώς πλέον να προσφύγει με άλλες διαδικασίες στα διοικητικά δικαστήρια για να ακυρώσει το πρόστιμο, που είναι μια διοικητική πράξη ή μια απόφαση δημοτικής αρχής οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

HuffPost: Ένα χιλιάρικο ήταν το πρόστιμο εν προκειμένω. Το διοικητικό δικαστήριο, πόσο θα στοίχιζε;

Περικλής Πολυχρονίδης: Το διοικητικό δικαστήριο απαιτεί σύνταξη δικογράφου από δικηγόρο, παράβολο του Δικηγορικού Συλλόγου και την αμοιβή – αναλόγως την αμοιβή που θα ζητήσει ο δικηγόρος που θα συντάξει το δικόγραφο.