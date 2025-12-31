Με παραδοσιακές στολές έψαλαν σήμερα το πρωί τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Κυριάκο Μητσοτάκη η Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου και η Ενωση Ποντίων Γλυφάδας. Ο πρωθυπουργός συνοδευόμενος από την κόρη του Δάφνη άκουσε στο Μέγαρο Μαξίμου τα κάλαντα από μικρούς και μεγάλους και αντάλλαξε πολλές ευχές.

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς έψαλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα η μπάντα των ενόπλων δυνάμεων, η Προεδρική Φρουρά, η Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας “Το Κεράσοβο”, ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος “Η Αγκαλιά”, η Πολιτιστική και Μουσικοχορευτική Ομάδα Καστελλορίζου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Ακταιοκρήτες”.

