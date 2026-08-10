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Η κυβέρνηση στοχεύει στην καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων εντός δέκα ημερών, απλοποιώντας τις διαδικασίες μέσω της διενέργειας μίας και μόνο αυτοψίας ανά πληγείσα κατοικία.

Το κράτος καλύπτει πλέον το 100% του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής των κτιρίων, ενώ προβλέπονται επιπλέον ενισχύσεις για την αντικατάσταση οικοσκευής και την κάλυψη πρώτων αναγκών.

Οι ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από τα έξοδα έκδοσης αδειών ανακατασκευής και κατεδάφισης κτιρίων, καθώς οι σχετικές δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν απευθείας από το δημόσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως φορολογικές δηλώσεις, δελτία αυτοψίας και τραπεζικά στοιχεία, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο φάκελος της αίτησής τους.

Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ή μισθωμένων ακινήτων, απαιτούνται επιπλέον έγγραφα και εξουσιοδοτήσεις για τον ορισμό του δικαιούχου που θα εισπράξει την οικονομική στήριξη.

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Ανοίγει από σήμερα ο δρόμος για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων στη Δυτική Αττική, με τους πληγέντες να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στα δημαρχεία για οικονομική ενίσχυση και αποζημίωση της οικοσκευής. Στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρώτες πληρωμές να πραγματοποιηθούν μέσα σε περίπου δέκα ημέρες.

Η διαδικασία αφορά τους κατοίκους των Δήμων Μάνδρας – Ειδυλλίας και Μεγαρέων, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανάλογα με το είδος και την έκταση της ζημιάς, προβλέπονται διαφορετικές μορφές οικονομικής στήριξης.

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Μεταξύ άλλων, προβλέπεται επίδομα ύψους 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, ενώ η ενίσχυση για επισκευές και αντικατάσταση οικοσκευής μπορεί να φτάσει έως και τις 6.000 ευρώ.

Πρόσθετη στήριξη προβλέπεται για πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία, καθώς και για πολίτες που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη από τις πυρκαγιές.

Αιτήσεις από σήμερα στα δημαρχεία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα να απευθύνονται στους δήμους τους για την υποβολή των αιτήσεων και την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρωγής.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν τις αποζημιώσεις σε χρονικό διάστημα περίπου δέκα ημερών, χωρίς να απαιτείται μακρά αναμονή για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Στο επίκεντρο η αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών

Για το σχέδιο αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν, την οικονομική στήριξη των ιδιοκτητών και τα επόμενα βήματα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μίλησε σήμερα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.

Ο σχεδιασμός αφορά κυρίως τη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία, όπου οι πρόσφατες πυρκαγιές προκάλεσαν σημαντικές ζημιές. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν άμεσα τα διαθέσιμα μέτρα κρατικής αρωγής, ενώ παράλληλα να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των περιοχών και την προστασία τους από νέα προβλήματα.

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Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό

Ερωτηθείς αν μια αυτοψία είναι αρκετή για να εκκινήσουν οι διαδικασίες απάντησε: «Aλλάξαμε τις διαδικασίες και εκεί που χρειάζονταν δύο αυτοψίες, πλέον μέσα από μία αυτοψία μπορούν να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούνται περαιτέρω οι πολίτες».

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός, οι αυτοψίες στις πληγείσες κατοικίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Από την καταγραφή στο Πόρτο Γερμενό προέκυψαν 79 σπίτια που χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα», 56 «κίτρινα» και 57 «πράσινα».

Ο Κώστας Κατσαφάδος διαβεβαίωσε ότι κανένας δικαιούχος δεν θα μείνει χωρίς κρατική στήριξη, επισημαίνοντας ότι όλοι οι πληγέντες δικαιούνται και ενίσχυση για την οικοσκευή τους. Παράλληλα, όσοι ιδιοκτήτες δεν βρίσκονταν στην κατοικία τους κατά τη διάρκεια της αυτοψίας έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία.

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Σημαντική αλλαγή αφορά το ύψος της κρατικής συνδρομής για την επισκευή και την ανακατασκευή των κατοικιών. Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός, η κρατική ενίσχυση καλύπτει πλέον το 100% του σχετικού κόστους.

Ερωτηθείς τις περιλαμβάνει ένας φάκελος για να είναι ολοκληρωμένος είπε ότι ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα αντίστοιχα χρειάζεται να καταθέσει κάποιος για να φτιάξει ένα νέο σπίτι.

«Θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι όποιος πολίτης πήρε το φύλλο αυτοψίας πήρε και ένα ενημερωτικό φυλλάδιο από την υπηρεσία μας όπου έλεγε ένα-ένα τα βήματα, όλα τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται, τους χρόνους, τις προθεσμίες, τα πάντα, ούτως ώστε να είναι ενήμερος από την πρώτη στιγμή τι θα πρέπει να κάνει» ανέφερε προσθέτοντας: «Τα χρήματα θα δοθούν 10 μέρες αφότου πάρουμε το πρακτικό από το δήμο όπου ορίζει τους δικαιούχους. Από σήμερα δηλαδή».

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Σημείωσε ότι το κράτος αναλαμβάνει να πληρώσει και την άδεια ανακατασκευής της οικίας, προσθέτοντας ότι για τους κατοίκους του Πόρτο Γερμενού εφαρμόζεται μια νέα διαδικασία που έχει να κάνει με τα έξοδα κατεδάφισης. «Συνεννοηθήκαμε μαζί με τη δημοτική αρχή ότι το κράτος θα συμβάλλει σε ό,τι έχει να κάνει με τις κατεδαφίσεις αυτών των κτιρίων. Θα βγάλει μία εργολαβία η δημοτική αρχή, την οποίαν θα τη χρηματοδοτήσουμε εμείς, ούτως ώστε να μην επιβαρυνθούν με τα έξοδα κατεδάφισης οι πολίτες οι οποίοι πρέπει να γκρεμίσουν τα σπίτια τους», είπε.

Τα βασικά δικαιολογητικά

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται:

-Συμπληρωμένη αίτηση οικονομικής ενίσχυσης

-Αστυνομική ταυτότητα

-Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους

-Τελευταία υποβληθείσα δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9

-Δελτίο αυτοψίας ή επανελέγχου της ΓΔΑΕΦΚ ή ο αριθμός του δελτίου

-Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος

-Τραπεζικός λογαριασμός IBAN, στον οποίο ο αιτών εμφανίζεται ως δικαιούχος

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Εάν η αίτηση κατατίθεται από εκπρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μέσω gov.gr.

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Τι χρειάζεται σε περίπτωση συνιδιοκτησίας

Όταν το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους ιδιοκτήτες, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση, με την οποία θα ορίζεται ποιος από τους συνιδιοκτήτες θα εισπράξει την οικονομική ενίσχυση.

Πρέπει επίσης να υποβληθούν αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας, Ε1 και Ε9 όλων των συνιδιοκτητών.

Εάν η κατοικία είναι μισθωμένη ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν, την αίτηση για την ενίσχυση οικοσκευής υποβάλλει ο μισθωτής ή ο παραχωρησιούχος, προσκομίζοντας επιπλέον το μισθωτήριο ή το παραχωρητήριο.

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