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Επτά συνεργεία πραγματοποιούν αυτοψίες σε κατοικίες και επιχειρήσεις για να διαπιστωθεί η έκταση των καταστροφών και η καταλληλότητα των οικημάτων.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, παραβρέθηκε στην περιοχή τονίζοντας την ανάγκη για άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων.

Οι μηχανικοί εξετάζουν εξονυχιστικά κάθε πληγείσα ιδιοκτησία προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η καταγραφή και η αποκατάσταση των ζημιών.

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Ξεκίνησε την Τετάρτη, η καταγραφή της τεράστιας ζημιάς που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό καθώς και οι αυτοψίες σε κατοικίες και επιχειρήσεις με φόντο την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη καταβολή αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην περιοχή βρίσκονται από νωρίς το πρωί κλιμάκια, τα οποία ξεκινούν τους ελέγχους στις πληγείσες ιδιοκτησίες. Παρών είναι και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι συνάντησαν μια αποκαρδιωτική εικόνα.

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Τις αυτοψίες διενεργούν τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ). Εκεί, ο υπουργός ενημερώθηκε από τον δήμαρχο Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, για την πρώτη εικόνα των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στις κατοικίες της περιοχής.

Στην περιοχή έφτασαν επτά συνεργεία της ΔΑΕΦΚ, τα οποία προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και λοιπές πληγείσες ιδιοκτησίες, με στόχο την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης των πληγέντων.

Οι μηχανικοί θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες από σπίτι σε σπίτι, καταγράφοντας την έκταση των ζημιών σε κατοικίες και περιουσίες. Από τα αποτελέσματα των ελέγχων θα κριθεί εάν τα σπίτια είναι κατοικήσιμα, αν απαιτούν επισκευές ή αν έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες καταστροφές.

Η διαδικασία θεωρείται καθοριστική, καθώς θα αποτελέσει τη βάση για την καταβολή των αποζημιώσεων.

Τουρνάς από Πόρτο Γερμενό: Το ταχύτερο δυνατόν η αποκατάσταση των ζημιών



Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Τουρνάς συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τις ζημιές που υπέστησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά.

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«Συνεχίζουμε με τον δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν. Την προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται. Και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια για την επόμενη μέρα, δηλαδή να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει.

Έχουν έρθει εδώ επτά συνεργεία της ΓΔΑΕΦΚ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών, και για τα σπίτια και για το περιβάλλον.

Εδώ είμαστε μαζί με τον δήμαρχο, σε αυτήν την προσπάθεια, να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε πολλή προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας».

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