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Η Ρούλα Κορομηλά ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το φετινό καλοκαίρι και συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους. Το βράδυ της Δευτέρας, η παρουσιάστρια επέλεξε να δημοσιεύσει δύο φωτογραφίες από το προσωπικό της αρχείο, ταξιδεύοντας το κοινό σε μια άλλη εποχή της καριέρας της.

Πρόκειται για την περίοδο κατά την οποία η Ρούλα Κορομηλά βρισκόταν στο απόγειο της τηλεοπτικής της πορείας, με τους τηλεοπτικούς σταθμούς να διεκδικούν τη συνεργασία μαζί της.

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Η παρουσιάστρια ανέβασε τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξηγώντας πως δεν ήθελε πλέον να παραμένουν ξεχασμένες στο αρχείο της. «Πιο “στημένο” απ’ ότι συνηθίζω αλλά υπάρχουν στο αρχείο και είναι κρίμα νομίζω να μένουν “κλειδωμένες”. Ας βγουν από το σκοτάδι ενός κουτιού…», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης.

Στη συνέχεια, η Ρούλα Κορομηλά έδωσε έναν πιο συμβολικό τόνο στην ανάρτησή της, αναφερόμενη στην ανάγκη να αφήνουμε πίσω όσα μας περιορίζουν και να αναζητούμε το φως. «Πάντα υπάρχει έξοδος από κάθε κουτί και λαμπερό φως γιατί η ζωή έξω έχει χρώμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.