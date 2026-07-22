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Ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές του με την Κάτια Ζυγούλη, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την κοινή τους απόδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο τραγουδιστής έκανε την Τρίτη 21 Ιουλίου μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, μέσα από την οποία έδειξε στους ακολούθους του στιγμιότυπα από τις διακοπές που πέρασε μαζί με τη σύζυγό του.

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Στην φωτογραφία, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιά, φορώντας καπέλα και γυαλιά ηλίου, ενώ ο Σάκης Ρουβάς εμφανίζεται να κάνει μια παιχνιδιάρικη γκριμάτσα στον φακό.