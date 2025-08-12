Οργή προκαλούν τα μηνύματα που φέρεται να έστλενε σε μικρά ο γυμνασιάρχης από τη Σάμο, που κατηγορείται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων.

Σύμφωνα με το Star ο εκπαιδευτικός έστελνε μηνύματα σε ανήλικους γράφοντας σε μια περίπτωση «έχεις τοπ γάμπες, είναι γυμνασμένες και πολύ όμορφες». Σε άλλα μηνύματα ανέφερε «είμαστε πιο μάγκες εμείς, εσείς δεν είστε τολμηροί» ενώ σε άλλα έστελνε πρόσκληση για εξόδους γράφοντας «που είσαι μπρο μου, τι κάνεις, θα πάμε για καφέ;»

Ο δικηγόρος κάποιων εκ των θυμάτων του γυμνασιάρχη, Ιωάννης Καλτάκης, δήλωσε πως «τα θύματα περιγράφουν απερίγραπτες καταστάσεις. Εκμεταλλεύτηκε την ευγνωμοσύνη που ένιωθαν γι’ αυτόν ως δάσκαλο αλλά συνάμα εκμεταλλεύτηκε τη φτώχια. Περιγράφεται ότι έπιανε μια παρέα παιδιών αρχικά, μετά πήγαινε στην άλλη, μετά στη δεύτερη και μετά στην τρίτη».

Ένας από τους μαθητές καταγγέλλει ότι ο γυμνασιάρχης του ζήτησε να του κάνει μασάζ στα πόδια αφού «μου πρότεινε να μου δώσει χαρτζιλίκι για να έχω να κινούμαι, όπως μου είπε. Μου είπε ότι θα μου κάνει δώρο ποδοσφαιρικά παπούτσια και ταξίδι με το σκάφος του στην Τουρκία και σε κάποιο ελληνικό νησί»

Ο 47χρονος συνελήφθη στις 25 Ιουλίου έπειτα από πολύμηνη προανακριτική έρευνα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου και κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Οι πράξεις έλαβαν χώρα από το 2018 έως το 2024 στη Σάμο. Όπως προέκυψε, ο κατηγορούμενος, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα που είχε κατά τον χρόνο διάπραξης των αδικημάτων, φέρεται να διέπραξε μία περίπτωση βιασμού σε βάρος ανηλίκου, οκτώ περιπτώσεις κατάχρησης ανηλίκων, τετελεσμένες και σε απόπειρα, δύο περιπτώσεις πορνογραφίας ανηλίκων και εννέα περιπτώσεις γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής, τετελεσμένες και σε απόπειρα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικίες, συνεργείο αυτοκινήτων και δύο σκάφη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και μία τηλεόραση (Smart TV).