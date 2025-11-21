Σοβαρά και εκτεταμένα προβλήματα προκάλεσαν οι συνεχείς και πολύ έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν για τρίτη συνεχόμενη μέρα τη Δυτική Ελλάδα, προκαλώντας κατολισθήσεις και καθιζήσεις σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, σημαντικές φθορές σε γέφυρες και εκτεταμένες ζημιές στις δημοτικές υποδομές, αλλά και σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων.

Η Δυτική Ελλάδα, ιδιαίτερα Ήπειρος, Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία και Δυτική Στερεά, έχουν πληγεί από πρωτοφανείς βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένες πλημμύρες, υπερχείλιση ποταμών (κυρίως του Καλαμά), κατολισθήσεις και καταπτώσεις βράχων, κλείσιμο δρόμων και αποκλεισμούς χωριών, ενεργοποίηση του 112 σε πολλές περιοχές για προειδοποιήσεις και δεκάδες επιχειρήσεις απεγκλωβισμού.

⚠️Σε λίμνες έχουν μετατραπεί και πάλι εκτάσεις στην Πεδινή, δίπλα στην Εγνατία Οδό, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών.



Ο παράδρομος που εξυπηρετεί την περιοχή έχει κυριολεκτικά «εξαφανιστεί», καθώς έχει καλυφθεί ολοκληρωτικά από τα νερά, καθιστώντας την πρός

Οι μετεωρολογικές μετρήσεις δείχνουν ότι έχει πέσει ποσότητα νερού που αντιστοιχεί στις ετήσιες βροχοπτώσεις της Αθήνας μέσα σε μία μόνο κακοκαιρία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΜΥ και των τοπικών μετεωρολογικών σταθμών, στα ορεινά των Ιωαννίνων και Άρτας καταγράφηκαν πάνω από 400 τόνοι νερού ανά στρέμμα, δηλαδή το σύνολο της βροχής που πέφτει στην Αθήνα σε έναν χρόνο ενώ η Ήπειρος δέχτηκε 3 έως 4 φορές περισσότερο νερό σε σχέση με τον περσινό Νοέμβριο. Ο φετινός Νοέμβριος πιθανότατα θα γίνει ο πιο βροχερός των τελευταίων 25 ετών.

Σύμφωνα με τον απολογισμό της Πυροσβεστικής, μέχρι τις 16:30, η Πυροσβεστική είχε δεχτεί συνολικά 367 κλήσεις που αφορούσαν αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων, απεγκλωβισμούς και παροχές βοήθειας. Πιο αναλυτικά, στην Κέρκυρα, η Πυροσβεστική δέχτηκε 180 κλήσεις (Σιδάρι, Άγιος Στέφανος Αυλιωτών, Ρόδα, Κασσιόπη) ενώ προχώρησε σε 18 αντλήσεις υδάτων και 7 κοπές δέντρων.

Στην Ήπειρο, δέχτηκε 187 κλήσεις σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα, Τζουμέρκα και προχώρησε σε 3 παροχές βοήθειας, 30 αντλήσεις υδάτων και 17 κοπές δέντρων.

⚠️Το βουνό κατέβηκε έκοψε το δρόμο και ο χείμαρρος κατεβαίνει αδιάκοπους κοντά στο χωριό ροδαυγή Ηπείρου



Βίντεο : Ζωή Μπαρτζώκα

Προειδοποιήσεις με μηνύματα 112 στάλθηκαν σε Ιωάννινα, Φιλιάτες Θεσπρωτίας, Ζηρό & Πρέβεζα, Άρτα (πολλές περιοχές), Μετέωρα Τρικάλων και Τζουμέρκα. Οι πολίτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.

Ήπειρος: Η περιοχή που «χτυπήθηκε» περισσότερο

Σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα, υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς, πλημμύρισαν οι κάμποι Βρυσέλλας και Σαγιάδας με μανταρινοκαλλιέργειες και πορτοκαλεώνες ενώ σημειώθηκαν τεράστιες ζημιές σε αγροτικούς δρόμους.

Στην ορεινή Ήπειρο, την Κόνιτσα και το Πωγώνι, υπήρξαν συνεχείς κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων και ζημιές σε γέφυρες και υποδομές με πολλούς δρόμους να κόβονται στα δύο. Ο Δήμος Πωγωνίου ζήτησε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στην Άρτα, υπήρξαν μεγάλες κατολισθήσεις και υπερχείλιση ρεμάτων σε: Παντάνασσα, Κακολάγκαδο και Αμμότοπο ενώ ο δρόμος Άρτα–Ροδαυγή κόπηκε εντελώς και σε πολλές περιοχές η κυκλοφορία είναι αδύνατη.

Στην Πρέβεζα, πλημμύρισαν καταστήματα και δρόμοι μέσα στην πόλη ενώ η Εθνική Οδός Πρέβεζας–Ηγουμενίτσας αντιμετωπίζει κατολισθήσεις. Ο δήμαρχος έκανε λόγο για «πανικό» και τεράστιο όγκο βροχής ενώ έγιναν και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού σε Φιλιππιάδα και Βόνιτσα.

⚠️Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα στο Ματσούκι Ιωαννίνων



Βίντεο : Δημήτρης Κωνσταδήμας

Στη Θεσσαλία, τα Μετέωρα και τα Τρίκαλα, η πρόσβαση είναι κομμένη στη Μηλιά, το Κατάφυτο, την Καλλιρόη, την Ανθούσα και την Πολυθέα. Έκλεισε η γέφυρα Τσίτου λόγω υπερχείλισης του Ασπροποτάμου και πολλά τμήματα του οδικού δικτύου είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία.

Η Εθνική Οδός Κοζάνης – Λάρισας έκλεισε από το 45ο έως το 51ο χλμ. ενώ σε Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα και Κοζάνη, όλα τα οχήματα υποχρεούνται σε αντιολισθητικές αλυσίδες ή χιονολάστιχα.

Η εικόνα των επόμενων ωρών

Η κακοκαιρία θα παρουσιάσει μικρή ύφεση το βράδυ ενώ το Σάββατο αναμένονται νέες καταιγίδες σε Ιόνιο–Ήπειρο–Δυτική Στερεά και λίγα χιόνια τη νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Την Κυριακή και τη Δευτέρα, θα υπάρξει βελτίωση ενώ από Τρίτη θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος ισχυρών βροχοπτώσεων στη Δυτική Ελλάδα.

⚠️⛈️Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα από τις ασταμάτητες βροχοπτώσεις στον Δήμο Ζηρού της Πρέβεζας.



Πηγή: Giannis Vasiliadis

Ακολουθήστε μας και στην καιρική μας ομάδα στον σύνδεσμο Meteo Hellas

Η ένταση των φαινομένων, η ποσότητα νερού, η διάρκεια και οι καταστροφές συνθέτουν μια από τις σοβαρότερες κακοκαιρίες της τελευταίας 25ετίας.

Η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη, ενώ οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα μέχρι να υπάρξει οριστική ύφεση των καιρικών φαινομένων.

