Παρότι τα επόμενα φαινόμενα δεν προβλέπεται να έχουν την ένταση των χθεσινών καταιγίδων, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το νερό που κατεβαίνει από τα ορεινά εξακολουθεί να απειλεί με νέες πλημμύρες.

Οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού έχουν ήδη τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η βόρεια Κέρκυρα αντιμετωπίζει τεράστιες καταστροφές στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές. Στα βόρεια Τζουμέρκα πολλά χωριά έμειναν χωρίς ρεύμα, την ώρα που ζημιές καταγράφονται και σε ορεινές ζώνες της Καλαμπάκας, της Κοζάνης και του Ασπροποτάμου.

Στη Φιλιππιάδα σημειώθηκαν πλημμυρισμένοι δρόμοι, καταπτώσεις και πτώσεις στύλων, ενώ ανάλογη εικόνα υπάρχει και στην υπόλοιπη Ήπειρο: κατολισθήσεις στον Δήμο Αρταίων, ζημιές στα Κεντρικά Τζουμέρκα και πλημμύρες ακόμη και μέσα στα Ιωάννινα, όπως στην περιοχή της Πεδινής. Στην Κόνιτσα, κατολισθήσεις και βλάβες στο δίκτυο της ΔΕΗ άφησαν για ώρες χωρίς ηλεκτροδότηση μεγάλο μέρος της περιοχής, με τον δήμαρχο να ζητά άμεσα ενεργοποίηση έκτακτων διαδικασιών για αποκατάσταση των ζημιών.

Το «112» ήχησε χθες σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία λόγω κινδύνου πλημμυρών και κατολισθήσεων, ενώ με απόφαση της Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν σε έκτακτη ανάγκη οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα #Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσπρωτίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Στην Κέρκυρα, όπου σημειώθηκαν βροχοπτώσεις–ρεκόρ με 220 χιλιοστά μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες, κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται από το πρωί στο νησί για αυτοψίες. Παρά τις τεράστιες ζημιές, η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε αργά χθες το βράδυ σε σχεδόν όλες τις περιοχές.

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε γενική επιφυλακή, με ενισχυμένες δυνάμεις και εξοπλισμό σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, προκειμένου να συνδράμει σε τυχόν νέες ανάγκες.

Η πρόγνωση του καιρού: Νέο κύμα αστάθειας για τη Δυτική Ελλάδα

Βροχερή ήταν η έναρξη του Σαββάτου στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, όπου από νωρίς το πρωί σημειώνονται τοπικές βροχές. Παρότι η ένταση των φαινομένων είναι σαφώς πιο ήπια σε σχέση με τις έντονες χθεσινές καταιγίδες, οι περιοχές που έχουν ήδη επιβαρυνθεί εξακολουθούν να δέχονται σημαντικές ποσότητες νερού. Οι μετεωρολόγοι υπενθυμίζουν ότι «οι απορροές από τα ορεινά συνεχίζονται, επομένως η ύφεση της βροχής δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει παρέλθει».

Στη Δυτική Ελλάδα, τα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν έως αργά το απόγευμα ή και το βράδυ, με τους νοτιάδες να εξακολουθούν να κυριαρχούν, κάτι που χαρακτηρίζει τον καιρό των τελευταίων ημερών. Η θερμοκρασία παραμένει ασυνήθιστα υψηλή για την εποχή, αγγίζοντας τους 25°C σε Θράκη, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην Αττική αναμένονται 22–23°C, ενώ δεν αποκλείονται παροδικές μπόρες προς το μεσημέρι ή το απόγευμα.

Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί συννεφιά, με λίγες διάσπαρτες βροχές και θερμοκρασίες κοντά στους 18–19°C.

Από τα ξημερώματα της Κυριακής έρχεται αλλαγή στο σκηνικό: οι νοτιάδες υποχωρούν και τη θέση τους παίρνουν δυτικοί άνεμοι, που θα συμβάλουν στην απομάκρυνση της υψηλής υγρασίας. Η ημέρα θα κυλήσει πιο καθαρή και φωτεινή, με μικρή πτώση στη θερμοκρασία. Στην Ήπειρο αναμένονται περίπου 13°C, ενώ η Αθήνα θα κυμανθεί γύρω στους 19°C. Σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας δεν αποκλείεται να σημειωθούν παροδικές χιονοπτώσεις.

Η Δευτέρα διαγράφεται ήπια, χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Με δυτικούς ανέμους και πρωινές θερμοκρασίες που μπορεί να πέσουν έως τους -2°C στα βόρεια, η ημέρα θα εξελιχθεί με αρκετή ηλιοφάνεια και μέγιστες γύρω στους 18–19°C στην Αττική.

Ωστόσο, από την Τρίτη το σκηνικό αλλάζει ξανά: νέοι νοτιάδες επιστρέφουν, φέρνοντας διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων στη Δυτική Ελλάδα, τα οποία προβλέπεται να διατηρηθούν έως και το Σάββατο. Οι ειδικοί τονίζουν ότι, παρότι τα φαινόμενα δεν θα φτάσουν την ένταση των τελευταίων ημερών στην Ήπειρο, το ήδη κορεσμένο έδαφος καθιστά την περιοχή ευάλωτη σε νέα προβλήματα. Το σύστημα αυτό αναμένεται να κινηθεί ανατολικότερα και να επηρεάσει και την Αττική, πιθανότατα Πέμπτη ή Παρασκευή.

