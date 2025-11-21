Σημαντικά ήταν τα κενά στην Πολιτική Προστασία κατά την στιγμή της εκδήλωσης της κακοκαιρίας που «χτύπησε» την βόρεια Κέρκυρα και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, όπως καταγγέλει κάτοικος της περιοχής στη HuffPost.

Σύμφωνα με την μαρτυρία, τόσο κατά την διάρκεια της εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων, όσο και τις στιγμές πριν από την κακοκαιρία, οι κάτοικοι της βόρειας Κέρκυρας δεν έλαβαν καθόλου στα κινητά τους τηλέφωνα μηνύματα από το 112.

Αντίθετα, στις αρχές Οκτωβρίου, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μηνύματα από την Πολιτική Προστασία, για φαινόμενα τα οποία δεν είχαν σε καμία περίπτωση την ένταση που είχαν τα σημερινά και που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους και σπίτια του νησιού.

Στους Καρουσάδες ένα ακατοίκητο διώροφο σπίτι κατέρρευσε λόγω της κακοκαιρίας, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, όπως και μια ολόκληρη πλαγιά πάνω από το χωριό, μέρος της οποίας κατέληξε στο Α.Τ. της περιοχής, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα περιπολικά.

Από τις καταστροφές στο οδικό δίκτυο, αποκλείστηκαν χωριά στον δήμο της Βόρειας Κέρκυρας, κάτοικοι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους, ενώ τα σχολεία στις περιοχές Καρουσάδες, Βελονάδες, Περουλάδες και Αυλιώτες παρέμειναν κλειστά.

Ζημιές σε δρόμο στην βόρεια Κέρκυρα

Μπαράζ μηνυμάτων του 112 σήμερα στην Δυτική Ελλάδα

Μετά από την συγκεκριμένη παράλειψη, η Πολιτική Προστασία στέλνει συνεχώς μηνύματα μέσω του 112 σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, με την ενημέρωση να ξεκινάει περίπου στις 15:00.

Πιο συγκεκριμένα, η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοίκους σε Ιωάνινα και Άρτα να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των κατολισθήσεων. Μηνύματα έλαβαν επίσης οι κάτοικοι στις δημοτικές ενότητες της Πρέβεζας, του Ζηρού, Γεωργίου Καραϊσκάκη, κεντρικών Τζουμέρκων, Φιλιατών και Μετεώρων, στα οποία αναφέρεται ότι οι κάτοικοι των εν λόγω περιοχών οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.