Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για τους τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά.

Η κατηγορία άλλαξε σε δολοφονία εκ παραλείψεως. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά η κατηγορία για τους τρεις συλληφθέντες ήταν έκθεση σε κίνδυνο.

Στο μεταξύ, σε ανακοπή καρδιάς αποδίδεται ο θάνατος της κοπέλας, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, με τα αίτια που την προκάλεσαν να παραμένουν άγνωστα, κάτι που θα δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Η άτυχη κοπέλα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου ακριβώς απέναντι από το ξενοδοχείο που βρισκόταν με τους τρεις νεαρούς ηλικίας 23, 26 και 22 ετών οι οποίοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, η άτυχη κοπέλα πήγε στο ξενοδοχείο γύρω στις 12 το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα με τον 23χρονο με τον οποίο φέρεται να έκανε χρήση κοκαΐνης μαζί με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα, ο οποίος φέρεται να της προμήθευσε ουσία για χρήση.

Έπειτα από μία ώρα ο 26χρονος έφυγε και ξαναγύρισε με νέα ποσότητα κοκαΐνης. Μαζί του στο ξενοδοχείο τη δεύτερη φορά πήγε και ο 22χρονος Αλβανός, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν έκανε χρήση ναρκωτικών.

Τότε η 19χρονη έχασε τις αισθήσεις της με τον 26χρονο να τη μεταφέρει στην πλατεία και τον 23χρονο να επιστρέφει στο ξενοδοχείο για να καθαρίσει το δωμάτιο όπου έγινε χρήση κοκαΐνης.

Όπως προκύπτει, ένας από τους συλληφθέντες (ο 23χρονος) μετά τη λιποθυμία της 19χρονης, έκρυψε το κινητό της και καθάρισε τον χώρο όπου, όπως υποστηρίζουν οι συλληφθέντες, έγινε χρήση κοκαΐνης.

«Το παιδί μου δεν έχει σχέση με ναρκωτικά»

Συντετριμμένος είναι ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς, η οποία εντοπίστηκε αναίσθητη έξω από κατάστημα εστίασης στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα.

Ο ίδιος μιλώντας σε εκπομπή περιέγραψε την κόρη του ως ένα ήσυχο και προστατευμένο παιδί χωρίς σχέση με ουσίες ή επικίνδυνες συμπεριφορές. Υποστήριξε ότι η νεαρή κοπέλα ενδέχεται να επηρεάστηκε ή να παγιδεύτηκε από τρίτους, ζητώντας να αποκαλυφθεί μέσω της ανάκρισης τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό της.

«Το παιδί μου δεν ήταν τέτοιο παιδί. Μπορεί να το επηρέασαν, να το παγίδεψαν, να του έριξαν κάτι, να το έκαναν υποχείριό τους. Αυτά θα μας τα πει η ανάκριση», είπε.

«Όταν έφθασε το ΕΚΑΒ είχε τις αισθήσεις της, σε δύο λεπτά είχε πεθάνει. Το παιδί, από τις 3 η ώρα που το άφησαν εκεί μέχρι τις 5, το είχαν πετάξει στο πεζοδρόμιο και ψυχομαχούσε στο πεζοδρόμιο. Ούτε σκυλί να ήταν», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχω, τελείωσα. Μία λέξη μόνο, δεν υπάρχω. Θα με δείτε σε λίγες μέρες που δεν θα υπάρχω. Η κορούλα μου, αυτό το βλαστάρι, αυτό το αγγελούδι, θα γινόταν Μις Υφήλιος. Την κράτησα στην Κεφαλονιά για να μην πάει στην Αθήνα, να μην περάσει στις Πανελλήνιες, για να μην τη χάσω στην Αθήνα. Με τόσα που γίνονται, τόσα εγκλήματα, την κράτησα εδώ. Την έβαλα στο ΙΕΚ σε μια σχολή και τώρα μου τη σκότωσαν», συμπλήρωσε.

«Το παιδί μου ήταν άβγαλτο, δεν είχε σχέση με ναρκωτικά, δεν είχε σχέση με ποτά. Σχολείο και σπίτι ήταν και καμιά φορά πήγαινε με τις φίλες της για κανέναν καφέ. Φυσιολογικά πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι με δόλο την αποπλάνησαν, έβαλαν κάτι στο ποτό της και έπαθε ό,τι έπαθε, πεταμένη στον δρόμο ήταν.

Σπούδαζε μικροβιολόγος για να περνά την ώρα της, να μην κάθεται στο σπίτι. Της έφτιαχνα και 3-4 μεζονέτες. Τώρα μου πήραν τη ζωή, την αναπνοή μου, τον αέρα και τον ουρανό με τα άστρα. Τα πάντα όλα μου ήταν», κατέληξε.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τον θάνατο της 19χρονης

«Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου συνελήφθησαν χθες, 14 Απριλίου 2026, στην Κεφαλονιά, -3- άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατά περίπτωση έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 26 και 23 ετών, καθώς και ένα 22χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι μετέβησαν αυτοβούλως στην αστυνομική Υπηρεσία.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4/2026) 19χρονη ημεδαπή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.ΑΒ. από κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών κ.λπ. ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή των τριών κατηγορούμενων.

Ειδικότερα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις τους πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, όπως και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου για τον επιμελή καθαρισμό χώρου, όπου φέρεται να βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι με τη θανούσα για κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας, καθώς και την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός, καθώς και προσωπικά αντικείμενα. Περαιτέρω, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη φωτογράφηση, εξερεύνηση και λήψη βιολογικού υλικού από το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πράξεις, ενώ επιπλέον παραγγέλθηκε στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

