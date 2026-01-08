Το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται να απολογηθεί ο 16χρονος που συνελήφθη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό ενός 17χρονου στις Σέρρες.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με τον 16χρονο να υποστηρίζει δια του δικηγόρου του ότι «έπεσαν δυο-τρεις γροθιές».

Την ίδια ώρα για «κακιά στιγμή» έκανε λόγο ο αδελφός του 16χρονου μιλώντας στο lionnews.gr.

«Ο αδερφός μου ποτέ δεν ήταν τέτοιο παιδί. Λυπούμαστε πάρα πολύ για την οικογένεια του 17χρονου, αλλά και εμείς δεν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Ο αδερφός μου δεν είναι δολοφόνος. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό. Το έχει μετανιώσει και αυτή τη στιγμή κλαίει μέσα στα κρατητήρια για το παιδί που χάθηκε» είπε ο αδελφός του ανήλικου δράστη.

«Τον λένε δολοφόνο. Πώς τον λένε; Ο δολοφόνος παίρνει το πιστόλι και σκοτώνει. Δεν είναι δολοφόνος ο αδελφός μου, λυπούμαστε για το παιδί, Θεός σχωρέστο εκεί που είναι, δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα» συμπλήρωσε.

Ωστόσο όταν ρωτήθηκε πώς έγινε αυτό και αν του είπε κάτι ο αδελφός του, απάντησε «μου είπε ότι αυτό… τι να σας πω… Δεν είναι τέτοιο παιδί, ήταν μια κακιά στιγμή, μια στιγμή λάθος, Εννοείται πως το έχει μετανιώσει, κλαίει στα κρατητήρια».