Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής από τα Άνω Πορόια στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την εθελοντική ομάδα ΟΦΚΑΘ, η σορός που βρέθηκε σήμερα σε δύσβατο σημείο στο Όρος Μπέλλες ανήκει στον Κωνσταντίνο Γκίκα. Ωστόσο δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομία.

Οπως αναφέρει η ανάρτηση της ομάδας: «Ενημερώνουμε οτι εντοπίστηκε η σορός και το αυτοκίνητο του αγνοούμενου απο τα Άνω Πορόϊα Σερρών σε δύσβατο σημείο απο συνάδελφους κυνηγούς στο όρος Μπέλλες περιοχή “Χωνι”.Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια».

Ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού Σταθμού είχε εξαφανιστεί στις 23 Δεκεμβρίου κι έκτοτε δεν υπήρχε το παραμικρό ίχνος του.