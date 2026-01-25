Στην εντατική με βαριά πνευμονία βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Σία Κοσιώνη, καθώς προσβλήθηκε από πνευμονιόκοκκο. Αν και δεν κινδυνεύει η ζωή της, οι θεράποντες γιατροί πρόκειται να κρατήσουν την γνωστή δημοισογράφο στο νοσκομείο για τουλάχιστον 10-15 ημέρες μέχρι να αναρρώσει.

Η Σία Κοσιώνη ήταν ασθενής από τις αρχές της εβδομάδας. Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου ωστόσο ένιωσε ακόμα πιο έντονη αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή, γεγονός που την εμπόδισε, μολονότι είχε μεταβεί στην εργασία της, να παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ενώ το ίδιο συνέβη και την Παρασκευή.

Advertisement

Advertisement

Το βράδυ της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου πήγε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε χαμηλό οξυγόνο . Έτσι της έκαναν εισαγωγή, καθώς μετά από εξετάσεις βρήκαν ότι είχε προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Φροντίδας κάτω από συνεχή παρακολούθηση των γιατρών.

Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος

Η πνευμονιοκοκκική νόσος είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα υγείας το οποίο προκαλείται από ένα κοινό βακτήριο, τον πνευμονιόκοκκο.

Ο πνευμονιόκοκκος είναι ένα βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και επικίνδυνες για την υγεία ασθένειες, μερικές από τις οποίες είναι θανατηφόρες, ενώ αποτελεί μία από τις πιο κοινές αιτίες πρόκλησης της Πνευμονίας.

Οι πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις εκδηλώνονται πιο συχνά κατά το Χειμώνα και την αρχή της Άνοιξης, χρονικό διάστημα στο οποίο τα αναπνευστικά νοσήματα είναι σε έξαρση.

Ο πνευμονιόκοκκος μεταφέρεται μέσω μολυσμένων σταγονιδίων, για παράδειγμα με το βήχα ή το φτέρνισμα, καθώς και με την κοντινή επαφή και συνεύρεση με κάποιο άτομο που έχει μολυνθεί. Τα παιδιά κάτω των 2 ετών και οι ενήλικες άνω των 65 ετών είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν.

Advertisement

Οι λοιμώξεις που μπορεί να προκληθούν από τον πνευμονιόκοκκο περιλαμβάνουν τόσο διεισδυτικές λοιμώξεις όπως η μηνιγγίτιδα, η βακτηριαιμία και η βακτηριαιμική πνευμονία όσο και μη διεισδυτικές όπως η μέση ωτίτιδα (λοίμωξη του μέσου ωτός) και η πνευμονία.

Τα συμπτώματα της πνευμονιοκοκκικής νόσου εξαρτώνται από το μέρος του σώματος που έχει μολυνθεί. Μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, βήχα, δύσπνοια, πόνο στο στήθος, δυσκαμψία του αυχένα, σύγχυση και αποπροσανατολισμό, ευαισθησία στο φως, πόνο στις αρθρώσεις, ρίγη, πόνο στο αυτί, αϋπνία και ευερεθιστότητα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η πνευμονιοκοκκική νόσος μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής, εγκεφαλική βλάβη, ακόμη και θάνατο.

Οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί από την πνευμονιοκοκκική νόσο, με κάποιες ομάδες, όπως τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν.

Advertisement