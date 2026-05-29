Η Σοφία Χριστοδούλου, η περσινή νικήτρια του My Style Rocks αποκάλυψε μέσα από βίντεο που ανέβασε στα social media ότι δέχθηκε body shaming από άγνωστη γυναίκα, η οποία την αποκάλεσε «εμετό».

Συγκεκριμένα ανέφερε :«Σήμερα μια άγνωστη γυναίκα με σταμάτησε στον δρόμο για να μου σχολιάσει το σώμα μου. Έβγαλα τα ακουστικά, την κοίταξα, δεν απάντησα και έφυγα, έκατσα πέντε λεπτά και έκλαιγα. Πήρα τη μαμά μου τηλέφωνο γιατί πραγματικά με διέλυσε αυτό που άκουσα. Και μετά σκέφτηκα κάτι πολύ απλό: γιατί να το αφήσω έτσι; Γιατί να πρέπει πάντα να καταπίνουμε τέτοιες συμπεριφορές για να θεωρούμαστε “ώριμοι”; Γιατί να πρέπει να μη μιλάμε όταν κάποιος μας κάνει χάλια;», έγραψε.

Η Σοφία Χριστοδούλου πλησίασε τη γυναίκα για να της ζητήσει το λόγο, αναφέροντας : «Γύρισα πίσω και τη ρώτησα με ποιο δικαίωμα θεωρεί ότι μπορεί να σταματάει έναν άγνωστο στον δρόμο και να σχολιάζει το σώμα του. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο; Ότι άνθρωποι σαν κι αυτή πραγματικά πιστεύουν ότι δεν έκαναν τίποτα κακό. Ότι είναι “ένα σχόλιο”. Ότι “σιγά τι είπα”», ανέφερε.

Η γυναίκα, ωστόσο δεν αποκρίθηκε, ούτε προσπάθησε να δώσει εξηγήσεις. Αντιθέτως της απάντησε: «Τώρα τι σας πειράζει; Εγώ θεωρώ ότι είστε εμετός» και απομακρύνθηκε.

Η Σοφία Χριστοδούλου έπειτα από αυτό που έζησε, θέλησε να περάσει ένα μήνυμα στο κοινό της, γράφοντας :

«Αυτό το post πάει σε όλους εσάς που νιώθετε άνετα να σχολιάζετε σώματα. Σε όλους εσάς που γράφετε comments κάτω από βίντεο και φωτογραφίες λες και ο άλλος δεν θα τα διαβάσει ποτέ. Σε όλους εσάς που νομίζετε ότι έχετε δικαίωμα να λέτε σε κάποιον “είσαι πολύ αδύνατη”, “πάχυνες”, “έγινες έτσι”, “έγινες αλλιώς”. Δεν ξέρετε τι περνάει ο άλλος. Δεν ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει αυτή η κουβέντα για κάποιον. Και δεν έχετε κανένα δικαίωμα να ακουμπάτε τόσο προσωπικά πράγματα. Οπότε την επόμενη φορά που θα πάτε να σχολιάσετε το σώμα κάποιου, θυμηθείτε κάτι: εσείς μπορεί να το ξεχάσετε σε 10 δευτερόλεπτα. Ο άλλος μπορεί να το κουβαλάει για χρόνια».

Φυσικά, το κοινό αντέδρασε στο ατυχές συμβάν, στηρίζοντας τη Σοφία και δίνοντας της συγχατηρήρια που αντέδρασε στην απρεπή συμπεριφορά της άλλης γυναίκας.