Στη Γλυφάδα, εκεί όπου η πόλη συναντά τη θάλασσα και το καλοκαιρινό lifestyle παραμένει ζωντανό όλο τον χρόνο, η Quantum Motors εγκαινίασε το νέο showroom της MOKE Greece, συστήνοντας επίσημα στο ελληνικό κοινό τη σύγχρονη, αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή ενός αυτοκινήτου με θρυλική ιστορία.

Το νέο showroom της MOKE Greece στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 168 άνοιξε τις πόρτες του σε μια βραδιά αφιερωμένη στο design, την ηλεκτροκίνηση και την ανεπιτήδευτη πολυτέλεια. Επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, φίλοι του brand και λάτρεις του αυτοκινήτου έδωσαν το «παρών» στα εγκαίνια, σε μια εκδήλωση που είχε έντονο καλοκαιρινό χαρακτήρα και ατμόσφαιρα resort.

ΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ MOKE, ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΛΕΝΑ ΠΑΠΠΑ, ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ, IVAN BELL

Η MOKE επιστρέφει στην ελληνική αγορά όχι απλώς ως ένα ακόμα ηλεκτρικό όχημα, αλλά ως ένα σύμβολο τρόπου ζωής. Με τις χαρακτηριστικές minimal γραμμές, τα φωτεινά χρώματα, την open air οδηγική εμπειρία και την έντονη σύνδεσή της με προορισμούς όπως η Μύκονος, οι Σπέτσες, η Ύδρα και η Αθηναϊκή Ριβιέρα, η νέα MOKE μοιάζει να βρίσκει στην Ελλάδα το φυσικό της περιβάλλον.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΕΜΥ ΛΙΒΑΝΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Quantum Motors, Αντώνης Ανδρικόπουλος, μιλώντας για την επίσημη παρουσίαση του οχήματος, υπογράμμισε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του brand και τη σχέση του με την ελληνική αισθητική. Όπως ανέφερε, η MOKE είναι ένα αυτοκίνητο με βαθιές ρίζες και ελληνικό DNA μέσα από τον σχεδιαστή της, Άλεκ Ισσιγόνη, ενώ ταιριάζει απόλυτα στο ελληνικό φως, στο τοπίο και στον τρόπο ζωής που συνδυάζει παράδοση, ελευθερία και βιωσιμότητα.

ΜΙΛΕΝΑ ΠΑΠΠΑ, ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Η βραδιά ανέδειξε τη MOKE ως κάτι περισσότερο από μέσο μεταφοράς. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία του οχήματος, να δουν τις διαφορετικές εκδοχές του και να ανακαλύψουν την αισθητική ενός αυτοκινήτου που ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και τη σύγχρονη τεχνολογία.

Το νέο MOKE αποτελεί τη σύγχρονη, πλήρως ηλεκτρική εκδοχή του εμβληματικού οχήματος που πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του ’60 και εξελίχθηκε σε σύμβολο ενός relaxed αλλά sophisticated τρόπου ζωής. Σήμερα, κατασκευάζεται χειροποίητα στην Αγγλία, με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια και περιορισμένη παραγωγή, στοιχείο που ενισχύει τον exclusive και συλλεκτικό χαρακτήρα του.

Συνδυάζοντας διαχρονικό design με σύγχρονη ηλεκτροκίνηση, η νέα MOKE διαθέτει αμιγώς ηλεκτρικό κινητήρα, μηδενικούς ρύπους και αυτονομία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αστικής και παραθεριστικής μετακίνησης. Η αθόρυβη λειτουργία, η ανοιχτή καμπίνα και ο ξεχωριστός σχεδιασμός της δημιουργούν μια εμπειρία που υπερβαίνει την έννοια του αυτοκινήτου και λειτουργεί ως statement επιλογή για όσους βλέπουν τη μετακίνηση ως μέρος του lifestyle τους.

ΑΝΝΑ ΛΕΒΗ, ΜΙΛΕΝΑ ΠΑΠΠΑ, ΘΑΝΟΣ ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ

Η παρουσία της MOKE στη Μύκονο έχει ήδη δώσει στο brand ισχυρή αναγνωρισιμότητα στην Ελλάδα, ενώ το νέο showroom στη Γλυφάδα έρχεται να ενισχύσει τη δυναμική του στην Αθήνα. Το κοινό θα μπορεί πλέον να γνωρίζει από κοντά τον κόσμο της MOKE, είτε ενδιαφέρεται για αγορά είτε για ενοικίαση, σε έναν χώρο που αποτυπώνει την αισθητική και την ανεμελιά που συνοδεύουν το όχημα διεθνώς.

BRUNO CERELLA, ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ, ΔΑΦΝΗ ΣΤΑΓΓΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ, ΑΡΗΣ ΠΙΣΣΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΗΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΛΑΦΑΛΑΚΟΥ

ΑΡΙΑ ΛΕΓΑΚΗ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΓΑΒΡΗΙΛΟΓΛΟΥ -ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΛΗ ΨΑΡΑ – ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ

Με το νέο showroom της Quantum Motors, η MOKE αποκτά μια βάση αντάξια της ιστορίας και της εικόνας της. Και σε μια εποχή όπου η ηλεκτροκίνηση συναντά ολοένα περισσότερο την προσωπική αισθητική, το θρυλικό όχημα δείχνει έτοιμο να γράψει το επόμενο κεφάλαιό του στους ελληνικούς δρόμους — από τη Γλυφάδα μέχρι τα νησιά.

Το εντυπωσιακό Moke

