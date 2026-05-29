Ο Μοΐζ Κουαμέ κέρδισε τον Ντάνι Βαγιέχο στο δεύτερο γύρο του Roland Garros έχοντας τον κόσμο στο πλευρό του και αυτό έφερε ένα απαράδεκτο σεξιστικό σχόλιο του Παραγουανού τενίστα για τη διαιτητή του αγώνα.

Οι δύο τενίστες πρόσφεραν όμορφο θέαμα μέσα στο court του Roland Garros με τον Κουαμέ ως Γάλλος να έχει τους φιλάθλους στο πλευρό του και αυτό ήταν κάτι που δεν άρεσε στον Βαγιέχο, που θεώρησε ότι η διαιτητής του αγώνα δεν ήταν σε θέση να διαχειριστεί το ένθερμο κοινό του Παρισίου.

Jamás hablé de las mujeres en general, hablé sobre la referee en específico, que no manejó al público en ningún momento del partido. Dicho esto, tampoco dije que perdí por culpa de ella. Felicité al rival y es normal que el público aliente al jugador local. https://t.co/TJLDQYgXcy — Dani Vallejo (@danivallejo17) May 29, 2026

«Οι φίλαθλοι ήταν 90% υπεύθυνοι για την ήττα. Σε άλλη πόλη με διαφορετικό κοινό θα είχα κλείσει το παιχνίδι. Ξέρετε πώς είναι οι Γάλλοι οπαδοί, θέλουν τους παίκτες τους να κερδίζουν. Είναι κρίμα, γιατί η διαιτητής δεν μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση και δεν έκανε τίποτα για να το σταματήσει αυτό.

Τέτοια ματς πρέπει να διαιτητεύονται από άντρες, είναι δύσκολο για μια γυναίκα να έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει ένα τόσο έντονο κοινό», ήταν τα λόγια του Βαγιέχο που όπως είναι λογικό έφεραν πολλές αρνητικές αντιδράσεις.