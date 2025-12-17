Σοκ έχει προκαλέσει στην Αλεξανδρούπολη η είδηση ότι ένα παιδάκι ηλικίας περίπου 3 χρόνων μεταφέρθηκε νεκρό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης από την μητέρα του νωρίτερα την Τετάρτη (17/12).

Οι γιατροί που το παρέλαβαν για να το εξετάσουν άμεσα δυστυχώς διαπίστωσαν ότι το παιδί είχε φύγει ήδη από τη ζωή.

Το παιδάκι ανήκει σε οικογένεια Ρομά και ο πατέρας του ζει στο εξωτερικό, όπου εργάζεται. Στο σπίτι που βρίσκεται στην γνωστή συνοικία της Αλεξανδρούπολης, μένουν η μητέρα του με τα δυο αδερφάκια του.

Από την εξωτερική του εικόνα που ήταν πολύ άσχημη (σχεδόν σκελετωμένο) οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν υποσιτισμένο, όπως μεταδίδει το evros-news.gr.

Τόσο οι γιατροί όσο και οι αστυνομικοί που ειδοποιήθηκαν και έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να πληροφορηθούν από την μητέρα για τα αίτια της τραγικής κατάστασης του 3χρονου, χωρίς αποτέλεσμα.

Φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί.