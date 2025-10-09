Σοκ έχει προκαλέσει στον Τύρναβο ο θάνατος ενός 62χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο στη βεράντα του σπιτιού του, όπου ζούσε μόνος, υπό άσχημες και ανεπαρκείς συνθήκες διαβίωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι είχε πεθάνει αρκετές ημέρες πριν τον εντοπισμό του.

Οι γείτονες αντιλήφθηκαν τον θάνατο όταν αντίκρισαν το μακάβριο θέαμα, με το πτώμα του στο μπαλκόνι της οικίας του και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο μετέβησαν άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου για να διερευνήσουν τις συνθήκες του θανάτου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν παθολογικά αίτια.

Στο σημείο βρίσκεται το ΕΚΑΒ που διαπίστωσε τον θάνατο του και κλήθηκε γραφείο τελετών για να παραλάβει την σορό του άτυχου άντρα.

