Το SolidarityNow και η UNICEF υλοποιούν το πιλοτικό έργο με τίτλο «Παιδοκεντρική Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών», σε συνεργασία με έξι Δήμους της χώρας, με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και των ίδιων των παιδιών και νέων στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Αύριο, 23 Οκτωβρίου 2025 ξεκινούν οι Εκπαιδευτικές Ημερίδες από το εξειδικευμένο προσωπικό της οργάνωσης στους Δήμους. Οι Ημερίδες στοχεύουν στην εκπαίδευση όλων των τοπικών φορέων, συλλόγων και εθελοντικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, της εκπαίδευσης και της παιδικής και κοινωνικής μέριμνας.

Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων 2025

23 Οκτωβρίου, Δήμος Πύργου Ηλείας – Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 10.00-17.00

– Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 10.00-17.00 4 Νοεμβρίου, Δήμος Αλεξανδρούπολης – Αποθήκη 1, Λιμάνι Αλεξανδρούπολης, 8.00-13.00

– Αποθήκη 1, Λιμάνι Αλεξανδρούπολης, 8.00-13.00 13 Νοεμβρίου, Δήμος Χαλκίδας – Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου, 8.00-13.00

– Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου, 8.00-13.00 20 Νοεμβρίου, Δήμος Πολύγυρου Θεσσαλονίκης – Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, 9.00-16.00

– Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, 9.00-16.00 4 Δεκεμβρίου, Δήμος Λήμνου – Αίθουσα Γκαλιούρη, 8.00-13.00

– Αίθουσα Γκαλιούρη, 8.00-13.00 11 Δεκεμβρίου, Δήμος Καρδίτσας – Ξενοδοχείο KIERION, 8.00-13.00

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Περισσότεραhttps://www.solidaritynow.org/drr-project/.

Περισσότερες πληροφορίες:

Βάλια Σαββίδου, Communications Manager

[email protected] | τηλ. 210 6772500, 6970 417260

Το SolidarityNow είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Όραμα της οργάνωσης είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Από το 2013 μέχρι σήμερα, το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέσα από τις δράσεις και τα προγράμματά του (προγράμματα στέγασης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής αρωγής, διερμηνείας, εκπαίδευσης, παιδικής προστασίας) περισσότερους από 350.000 ευάλωτους συνανθρώπους μας να διεκδικήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια και προοπτικές.