Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/6) σε κρεοπωλείο του στο Ρέθυμνο , όταν το χέρι ενός 27χρονου εργαζομένου εγκλωβίστηκε σε μηχανή του κιμά. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr , ο νεαρός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο χέρι. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, αλλά λόγω της σοβαρότητας του τραύματος, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΚΑΤ. Ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο, στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ και από εκεί στην Αθήνα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τραύμα του από εξειδικευμένους γιατρούς. Στόχος των γιατρών είναι να σωθεί το μέρος του χεριού που δεν είναι τραυματισμένο.

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σε κρεοπωλείο στο Ρέθυμνο: Χέρι εργαζομένου εγκλωβίστηκε σε μηχανή του κιμά

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/6) σε κρεοπωλείο του στο Ρέθυμνο, όταν το χέρι ενός 27χρονου εργαζομένου εγκλωβίστηκε σε μηχανή του κιμά.



Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο νεαρός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο χέρι. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, αλλά λόγω της σοβαρότητας του τραύματος, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΚΑΤ. Ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο, στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ και από εκεί στην Αθήνα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τραύμα του από εξειδικευμένους γιατρούς. Στόχος των γιατρών είναι να σωθεί το μέρος του χεριού που δεν είναι τραυματισμένο.