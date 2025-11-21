Για περισσότερες από 6 ώρες κατέθετε ο Σπύρος Μαρτίκας στον ανακριτή σχετικά με την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να έκανε ψεύτικες επενδύσεις σε καζίνο. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, δήλωσε ότι παρουσίασε πλήρως την αλήθεια με στοιχεία και λεπτομέρειες και τόνισε πως δεν φοβάται ούτε εκβιάζεται, παρά τις σοβαρές απειλές που – όπως υποστηρίζει – έχει δεχτεί λόγω της δημοσιότητας της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κύκλωμα προσπαθεί να εμφανίσει τα θύματα ως ενόχους, όμως εκείνος είναι αποφασισμένος να το αποτρέψει. Δήλωσε επίσης ότι οικειοθελώς ζήτησε να ελεγχθούν τα οικονομικά του για να μην υπάρξει φόβος σε άλλους εξαπατημένους.

Αποκάλυψε ότι δέχτηκε ξεκάθαρες, επώνυμες απειλές πως αν μιλήσει δημόσια θα κινδυνεύσει ακόμη και η ζωή του. Αντίθετα, ανέφερε ότι η Βρισηίδα Ανδριώτου – με την οποία βρίσκεται σε επικοινωνία και έχει επίσης καταθέσει – δεν έχει δεχτεί παρόμοιες απειλές.

Ο Μαρτίκας κατέληξε λέγοντας ότι στόχος του είναι να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια ώστε να προστατευθεί ο κόσμος από την απάτη αυτή.