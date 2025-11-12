Φιλόδοξο και μεγάλης κλίμακας είναι το στεγαστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων, λεπτομέρειες σχετικά με το οποίο παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, την Τετάρτη, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, και στόχος είναι κάθε στέλεχος που μετατίθεται σε τόπο μη επιθυμίας του να παίρνει «κλειδί στο χέρι», με προτεραιότητα στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών στη Θράκη και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Συνολικά, περιλαμβάνει την κατασκευή 10.454 νέων κατοικιών και την ανακαίνιση/ εκσυγχρονισμό 7.030 υπαρχουσών, για ένα σύνολο 17.484 σπιτιών. Σημειώνεται πως στην παρούσα φάση υπάρχουν 7.030 στρατιωτικά οικήματα, τα οποία, όπως υπογράμμισε ο υπουργός κατά τη σχετική παρουσίαση, μαστίζονται από μια σειρά «παθογενειών», όπως η έλλειψη συντήρησης, η απουσία σχεδιασμού και η ανορθολογική χωροθέτηση. Άξιο αναφοράς είναι πως υπάρχουν 2.160 οικήματα σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία και κεντρική Μακεδονία, έναντι 1.557 σε Έβρο και νησιά Αιγαίου.

10.454 νέες κατοικίες

Το πρόγραμμα προορίζεται να υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις. Η πρώτη, που είναι ήδη σε εξέλιξη (με τον κ. Δένδια να αναφέρεται σε κάποιες μικρές καθυστερήσεις, αναφέροντας συγκεκριμένα την Τήλο), άρχισε το 2024 και επιδιώκεται να ολοκληρωθεί το 2030, για το σύνολο του προσωπικού στον Έβρο και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με 5.100 νέες κατοικίες. Η δεύτερη (2031- 2035) προορίζεται για το προσωπικό σε Αιγαίο, Κρήτη και Θράκη και το 50% του προσωπικού της Αττικής, με 2.623 νέες κατοικίες, και η τρίτη (2036-2040) προορίζεται για το 100% της επικράτειας, με 2.731 σπίτια.

Όσον αφορά στο στάδιο όπου βρίσκεται η παρούσα φάση, περιλαμβάνει 1.059 νέες κατοικίες υπό κατασκευή, με 462 να αναμένεται να παραδοθούν τον Ιούλιο του 2026 και 597 τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Στο επόμενο στάδιο αναμένεται η κατασκευή 3.441 νέων σπιτιών, για ένα σύνολο 4.500 νέων κατοικιών στο πλαίσιο του πρώτου και του δευτέρου σταδίου μαζί- με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους, όπως υπογραμμίστηκε. Το τρίτο στάδιο, σε συνεργασία με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, περιλαμβάνει 600 κατοικίες. Η δεύτερη και η τρίτη φάση θα γίνουν με χρηματοδότηση πλήρως από ιδίους πόρους.

7.030 ανακαινίσεις

Όσον αφορά στις ανακαινίσεις, τα χρονικά πλαίσια των τριών φάσεων είναι αντίστοιχα: Στην πρώτη φάση (2024-2030) θα ανακαινιστούν- συντηρηθούν 2.520 κατοικίες σε Θράκη, νησιά του Αιγαίου και 50% της Κρήτης. Στη δεύτερη (2031-2035) θα γίνει το ίδιο σε 2.527 σπίτια σε Μακεδονία, Αττική και 50% της Κρήτης και η τρίτη (2036-2040) θα αφορά σε 1.983 κατοικίες στην υπόλοιπη επικράτεια.

Οι πόροι του προγράμματος

Το 85% της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης προέρχεται από ιδίους πόρους του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ το υπόλοιπο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής. Συνολικά, ανέρχεται σε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ– 1,44 δισ. από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (1,27 δισ. νέες κατασκευές, 120 εκατ. συντηρήσεις/ ανακαινίσεις, 50 εκατ. νέες κοινωνικές δομές και συντηρήσεις) και 260 εκατ. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής.

Τι σπίτια θα κατασκευαστούν

Το στεγαστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων αφορά σε συγκροτήματα των 13 διαμερισμάτων και των 12 διαμερισμάτων.

Αυτά των 13 διαμερισμάτων θα έχουν από 10 του ενός υπνοδωματίου, στα 58 τετραγωνικά, και από 3 των δύο υπνοδωματίων, στα 92 τετραγωνικά. Τα συγκροτήματα των 12 διαμερισμάτων θα περιλαμβάνουν 6 των τριών υπνοδωματίων (114 τετραγωνικά) και 6 των δύο (90 τετραγωνικά).

Στήριξη στο «καλάθι» της στρατιωτικής οικογένειας, νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί, μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων

Πέραν της ανοικοδόμησης νέων κατοικιών και των ανακαινίσεων, ο κ. Δένδιας ανακοίνωσε και μια σειρά επιπλέον μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων, μεταξύ των οποίων η στήριξη του «καλαθιού» της στρατιωτικής οικογένειας: Σε αυτό το πλαίσιο κινείται η δημιουργία Ενιαίας Διακλαδικής Διοίκησης Κέντρων Εφοδιασμού Μονάδων, με 26 πρατήρια του Στρατού Ξηράς να υπάγονται σε ενιαία διοίκηση (ΔΙΚΕΜΣ) συν 5 πρατήρια του Προμηθευτικού Οργανισμού Πολεμικού Ναυτικού (ΠΟΝ). Ως προς την τάξη του οφέλους του νοικοκυριού, μέσω ενιαίας προμηθευτικής αλυσίδας και εξελιγμένα logistics επιδιώκεται αυτή να είναι μεσοσταθμικά 20%- 23% σε σχέση με τις τιμές της αγοράς.

Επιπλέον, θα κατασκευαστούν 6 νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί, δυναμικότητας 252 βρεφών και νηπίων, και ανακατασκευή- επέκταση 6 κτιρίων υφιστάμενων παιδικών σταθμών για τη φιλοξενία 70 βρεφών πλέον των 180 νηπίων- με απώτερο στόχο την κάλυψη του 100% των σχετικών αναγκών των στελεχών. Για τους ηλικιωμένους απόστρατους, δρομολογείται η κατασκευή 3 νέων συγκροτημάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων, με 50 διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου και παροχή ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης, ενώ θα κατασκευαστούν επίσης φοιτητικές εστίες για Δόκιμους Αξιωματικούς που σπουδάζουν σε ΑΕΙ: Πιο συγκεκριμένα, κατασκευάζονται 4 νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών που θα φιλοξενούν 120 σπουδαστές, οι οποίοι μετέχουν στα Ειδικά Προγράμματα Θητείας.