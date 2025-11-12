Το πλήρες οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Μέχρι το 2040 οι κατοικίες θα ανέρχονται σε 17.487, ενώ ήδη η πρώτη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει 702 διαμερίσματα σε 54 συγκροτήματα, αρχικά σε 5 πόλεις της Θράκης και 13 νησιά του Αιγαίου, προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι ακριτικές περιοχές και νησιά αποτελούν προετεραιότητα ενώ το 15% των κατοικιών προορίζεται για δασκάλους και γιατρούς στην περιφέρεια.

Ως προς την υλοποίηση του προγράμματος, αυτή αποτελείται από 3 φάσεις με στόχο την κατασκευή 10.454 νέων κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό ακόμη περίπου 7.000, αποδίδοντας συνολικά 17.484 σύγχρονες κατοικίες.

Το χρονοδιάγραμμα

2024-30 :5.100 καινούριες κατοικίες

2031-35: 2.623 καινούριες κατοικίες

2036-2040: 2.731 καινούριες κατοικίες

Ως προς τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων κατοικιών:

2024 -30: 2.520 κατοικίες

2031-35: 2.527 κατοικίες

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα αποτελεί βασικό πυλώνα της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030» και περιλαμβάνει δράσεις κοινωνικής στέγασης, μέσω της κατασκευής, μετασκευής, ανακαίνισης και συντήρησης των στρατιωτικών οικημάτων και των υποστηρικτικών δομών, όπως βρεφονηπιακούς και επεκτάσεις παιδικών σταθμών, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, φοιτητικές εστίες Δοκίμων Αξιωματικών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ και στήριξη καλαθιού στρατιωτικής οικογένειας.

Η υλοποίηση του Στεγαστικού είναι διασφαλισμένη και εγγυημένη, καθώς έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Επιπλέον, προωθεί τη διακλαδικότητα με τον νέο κανονισμό στέγασης και λειτουργίας, καθώς και τη διαφάνεια.

Αναλυτικότερα, προβλέπει την κατασκευή νέων κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, συνολικού αριθμού 17.484 κατοικιών.

Η κατασκευή περισσότερων από 10.454 νέων κατοικιών χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

• Α’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 5.100 για το σύνολο του προσωπικού σε Έβρο και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για την περίοδο έως 2030. Η πρώτη φάση ξεκίνησε το 2024 και έως τον Δεκέμβριο του 2026 θα παραδοθούν περισσότερες από 1.059 κατοικίες.

• Β’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 2.623 κατοικιών για το σύνολο του προσωπικού σε Αιγαίο, Κρήτη και Θράκη και το 50% της Αττικής για την περίοδο 2031-2035.

• Γ’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 2.731 κατοικιών στο 100% της επικράτειας έως το 2040.

Αντίστοιχα, ο εκσυγχρονισμός 7.030 υφιστάμενων στρατιωτικών οικημάτων χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

• Α’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 2.520 κατοικιών έως το 2030 σε Θράκη, νησιά Αιγαίου και 50% Κρήτη.

• Β’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 2.527 κατοικιών σε Μακεδονία, Αττική και 50% Κρήτη, από το 2031-2035.

• Γ’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 1.983 κατοικιών στην υπόλοιπη επικράτεια για την περίοδο 2036-2040.

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση του Οικιστικού Προγράμματος είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Το 85% της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης προέρχεται από ιδίους πόρους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ το υπόλοιπο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής.

Το Πρόγραμμα εξασφαλίζει τη στέγαση όλων των στελεχών που μετατίθενται προωθώντας διαφάνεια, διακλαδικότητα και εκσυγχρονισμό στις διαδικασίες στέγασης.

Κατασκευή Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φιλοξενίας Ηλικιωμένων, Φοιτητικές Εστίες και Στήριξη Καλαθιού Στρατιωτικής Οικογένειας

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα δεν σταματά στην κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό κατοικιών, αλλά αγκαλιάζει ολόκληρο το οικοσύστημα της στρατιωτικής ζωής, στηρίζοντας την καθημερινότητα του κύριου πολλαπλασιαστή των Ενόπλων Δυνάμεων μας, του έμψυχου δυναμικού τους.

Στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους συμβάλλει σημαντικά και η κατασκευή νέων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών, σε ποσοστό 100%.

Ειδικότερα, κατασκευάζονται 6 νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί δυναμικότητας 252 βρεφών και νηπίων. Επίσης, ανακατασκευάζονται – επεκτείνονται 6 κτίρια υφιστάμενων παιδικών σταθμών για τη φιλοξενία 70 βρεφών πλέον των 180 νηπίων.

Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή 3 νέων συγκροτημάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης απόστρατων Ενόπλων Δυνάμεων, με την παροχή της αναγκαίας ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης.

Σημαντική εξίσου είναι και η κατασκευή φοιτητικών εστιών για Δόκιμους Αξιωματικούς που σπουδάζουν σε ΑΕΙ. Πιο συγκεκριμένα, κατασκευάζονται 4 νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών που θα φιλοξενούν 120 σπουδαστές, οι οποίοι μετέχουν στα Ειδικά Προγράμματα Θητείας.

Σε πλαίσιο βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων εντάσσεται και η Στήριξη του Καλαθιού της Στρατιωτικής Οικογένειας. Δημιουργείται Ενιαία Διακλαδική Διοίκηση Κέντρων Εφοδιασμού Μονάδων με νέα πρότυπα λειτουργίας Πρατηρίων και Προμηθευτικών Οργανισμών. Μεσοσταθμικά το όφελος για τη στρατιωτική οικογένεια υπολογίζεται στο 20%-23%, σε σχέση με τις τιμές της αγοράς.

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα συνιστά μια ολιστική πολιτική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.