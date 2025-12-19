Πιο κοντά στο κέντρο της Αθήνας, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στη Σταδίου, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας με κατεύθυνση προς Γουδή, καθώς και στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ύψος του Καλλιμάρμαρου. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, με αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου έως την Αγία Βαρβάρα, αλλά και στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Νέου Ψυχικού. Τέλος, προβλήματα παρουσιάζει και η λεωφόρος Κατεχάκη, όπου η κίνηση είναι αυξημένη στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας, καθώς και στην Αττική Οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Στο κόκκινο η κίνηση στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό

