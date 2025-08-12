Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται για εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης στην Ελλάδα με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, μέσω ταχυδρομικού δέματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το εν λόγω πακέτο περιείχε πάνω από 5 κιλά κάνναβη. Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών αποκαλύφθηκε πως το συγκεκριμένο δέμα το οποίο προερχόταν από τις ΗΠΑ με προορισμό την Ελλάδα, περιείχε 10 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 5.625 γραμμαρίων. Μέσω «ελεγχόμενης παράδοσης», το δέμα έφτασε στον αποστολέα του και έτσι ο 25χρονος συνελήφθη στη λεωφόρο Κηφισίας, το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8). Το συγκεκριμένο δέμα παραλήφθηκε για λογαριασμό του τράπερ υπήκοου Κύπρου.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρεται ότι: «Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνεται ένας 30χρονος υπήκοος Κύπρου, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, συνέργεια, καθώς και για τα όπλα.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα, ταχυδρομικό δέμα το οποίο περιείχε 10 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους -5.625- γραμμαρίων, προερχόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με τελικό προορισμό την ελληνική επικράτεια.

Κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, ανατέθηκε από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε., η διενέργεια «ελεγχόμενης παράδοσης» του δέματος, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο ανωτέρω 25χρονος τη στιγμή παραλαβής του δέματος και για λογαριασμό του συγκατηγορούμενού του.

Επισημαίνεται ότι από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν οργανώσει από κοινού την εισαγωγή και αποστολή του επίμαχου ταχυδρομικού δέματος.

Πέραν των ανωτέρω ναρκωτικών ουσιών, συνολικά, από τις έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια,

· ξύλινο όπλο πολεμικών τεχνών,

· 5 αυτοσχέδια δισκία αναβολικού σκευάσματος,

· αυτοκίνητο,

· 6 τρίφτες κάνναβης,

· 3 κινητά τηλέφωνα καθώς και

· 1.200 Λεκ Αλβανίας.

Η διαδικασία για τη διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης των κατασχεθέντων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

