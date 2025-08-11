Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) στην Καλλιτεχνούπολη.

Σε ύφεση και οριοθετημένη είναι, σύμφωνα την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής, χάρη στην επιφυλακή και την άμεση επέμβαση πολύ ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με στοιχεία που έγιναν γνωστά από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στις 18.12. Στις 18.17 έκανε την πρώτη ρίψη το πρώτο ελικόπτερο, που εκτελούσε εναέρια περιπολία και τη δεύτερη στις 18.21.

Όσον αφορά στα αίτια της πυρκαγιάς, ήδη με εντολή του αρχηγού του Π.Σ., βρίσκεται στο σημείο κλιμάκιο της Διεύθυνσης αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που συλλέγει στοιχεία, από μάρτυρες και κάμερες, προκειμένου να διευκρινίσουν από που ξεκίνησε και πως.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής και επιχειρούν 132 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 31 οχήματα, εθελοντές, 11 Α/Φ και 6 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Έκκληση στη HuffPost για εναέρια: «Θα καούμε ζωντανοί»

Στο σημείο ζητήθηκε η συνδρομή εναέριων μέσων και για αυτόν τον λόγο επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής, το ένα εκ των οποίων για τον συντονισμό τους.

Η φωτιά έλαβε γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις, ωστόσο η άμεση ρίψη νερού από τα πτητικά μέσα φαίνεται πως οδήγησε σε καλύτερη εικόνα.

Νωρίτερα, σε επικοινωνία της με τη HuffPost, η Λουκίλα Καρρέρ – Πλέσσα προέβη σε έκκληση για εναέρια μέσα, τα οποία βοήθησαν σημαντικά στον περιορισμό της φωτιάς.

Advertisement

«Στείλτε πυροσβεστικά αεροπλάνα. Δεν μας αρκούν δύο ελικόπτερα. Θα καούμε ζωντανοί», περιέγραψε χαρακτηριστικά για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Καλλιτεχνούπολη.

Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στη Καλλιτεχνούπολη

Λίγο πριν τις 18:30 το απόγευμα, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα στους κατοίκους στη Καλλιτεχνούπολη, όπου τους καλεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε λίγο νωρίτερα στην ευρύτερη περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στη περιοχή #Καλλιτεχνούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice Advertisement August 11, 2025