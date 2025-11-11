Το πρωί της Τρίτης (11/11), αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προχώρησαν στη σύλληψη ενός 19χρονου σε περιοχή της Αττικής, στο πλαίσιο έρευνας για σοβαρή υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας και πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για κατοχή και διακίνηση υλικού πορνογραφίας ανηλίκων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο 19χρονος διατηρούσε σχέση με ανήλικη κοπέλα και την απειλούσε ότι θα δημοσιοποιήσει προσωπικές και ευαίσθητες στιγμές τους, σε περίπτωση που εκείνη αποφάσιζε να διακόψει τη σχέση τους. Επιπλέον, φέρεται να ασκούσε έντονη ψυχολογική πίεση στην ανήλικη, αποστέλλοντάς της επανειλημμένα απειλητικά μηνύματα και πραγματοποιώντας τηλεφωνήματα, στα οποία την εκβίαζε πως θα προκαλέσει κακό στην ίδια, σε μέλη της οικογένειάς της ή ακόμα και στον ίδιο του τον εαυτό.

Advertisement

Advertisement

Μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ο νεαρός εντοπίστηκε και συνελήφθη. Κατά την κατ’ οίκον έρευνα, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω ψηφιακή ανάλυση και εργαστηριακή εξέταση, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον επιβαρυντικά στοιχεία ή διαμοιρασμένο υλικό. Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ ο 19χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχή της Αττικής, 19χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο ανωτέρω απειλούσε την ανήλικη, με την οποία διατηρούσε σχέση, ότι θα προβεί σε διαμοιρασμό προσωπικών τους στιγμών, αν διέκοπταν τη σχέση τους, όπως εκείνη επιθυμούσε.

Παράλληλα, ο 19χρονος ασκούσε ψυχολογική πίεση στην ανήλικη, μέσω μηνυμάτων και τηλεφωνικών κλήσεων, απειλώντας ότι θα προκαλέσει κακό στην ίδια, σε πρόσωπα του περιβάλλοντός της ή στον εαυτό του.

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη έρευνα, με αποτέλεσμα ο 19χρονος να εντοπιστεί και να συλληφθεί, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το κατασχεθέν κινητό θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.