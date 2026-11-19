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Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης στην Αττική η ιδιοκτήτρια του μαύρου τζιπ που ενεπλάκη στην επεισοδιακή καταδίωξη και εισέβαλε στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, η γυναίκα παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ζεφυρίου, προκειμένου να καταγγείλει την κλοπή του οχήματός της, ωστόσο οι ισχυρισμοί της προκάλεσαν υποψίες στους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με τις αρμόδιες υπηρεσίες στα Ιωάννινα, οι οποίες διεξήγαγαν έρευνες για την υπόθεση, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η σύλληψή της.

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Η γυναίκα αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στα Ιωάννινα, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για όσα συνέβησαν.

Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό του μαύρου τζιπ, αλλά και των επιβαινόντων του. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στο όχημα επέβαιναν συνολικά τρία άτομα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

Βίντεο που δημοσίευσε το STAR καταγράφει τη στιγμή που το μαύρο τζιπ κινείται με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, ενώ αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ βρίσκεται σε καταδίωξη. Την ίδια ώρα, στον δρόμο κινούνται και άλλα οχήματα, γεγονός που αυξάνει την επικινδυνότητα της κατάστασης.





«Θα μπορούσε να είχε χτυπήσει άνθρωπος»

Η ανακούφιση για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί είναι κοινή στις περιγραφές των εργαζομένων.

Όπως επισημαίνουν, στον εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου θα μπορούσαν να βρίσκονται ασθενείς, συνοδοί, εργαζόμενοι ή παιδιά. Η ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες.

Σημαντικό στοιχείο θεωρούν ότι δεν εφημέρευε το Νοσοκομείο και Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η κίνηση και η παρουσία κόσμου στο συγκεκριμένο σημείο θα ήταν μεγαλύτερη.

Ο ένας εργαζόμενος στο φυλάκιο κατά την πτώση χτύπησε ελαφρά το χέρι και το πόδι του αλλά δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο.