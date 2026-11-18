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Ο οδηγός παρέσυρε αστυνομική μοτοσικλέτα κατά την προσπάθεια διαφυγής του, ενώ μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Το όχημα κατόρθωσε τελικά να απομακρυνθεί από τον χώρο του νοσοκομείου προς άγνωστη κατεύθυνση, παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών αρχών.

Από το συμβάν δεν προκλήθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, παρά μόνο ελαφρά χτυπήματα σε εργαζόμενο του νοσοκομείου κατά την πτώση της μπάρας.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του οχήματος και τη σύλληψη του οδηγού που διέφυγε.

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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όταν σύμφωνα με το epiruspost.gr, όχημα που καταδίωκαν αστυνομικοί εισέβαλε στον χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος και έφτασε μέχρι την είσοδο των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η καταδίωξη ξεκίνησε από την οδό Δομπόλη και συνεχίστηκε εντός του νοσοκομείου, προκαλώντας αναστάτωση σε εργαζόμενους, ασθενείς και επισκέπτες.

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Κατά την προσπάθειά του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, ο οδηγός έπεσε πάνω σε αστυνομική μοτοσικλέτα που βρισκόταν στο σημείο, παρασύροντάς την σε απόσταση περίπου 30 μέτρων.

Αμέσως μετά, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και απομακρύνθηκε προς άγνωστη κατεύθυνση, καταφέρνοντας να διαφύγει. Την ίδια ώρα, μαρτυρίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού ακούστηκαν πυροβολισμοί, γεγονός που ενέτεινε την ανησυχία όσων βρίσκονταν στο νοσοκομείο.

Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες των εργαζομένων του νοσοκομείου

«Ακούγαμε τις σειρήνες, χωρίς να γνωρίζουμε τι ακριβώς είχε συμβεί». Με αυτά τα λόγια περιγράφει εργαζόμενος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων τα όσα διαδραματίστηκαν στον χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος, όταν ένα αυτοκίνητο, το οποίο καταδίωκαν αστυνομικοί, εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα.

Οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα κοντά στην μπάρα άκουσαν αρχικά τις σειρήνες. Δεν είχαν αντιληφθεί ότι πίσω από τον ήχο εξελισσόταν αστυνομική καταδίωξη.

Μέσα σε λίγα λεπτά, όπως περιγράφουν στο epiruspost.gr, είδαν ένα μεγάλο αυτοκίνητο -τζιπ να κατευθύνεται με ταχύτητα προς το σημείο όπου βρίσκονταν.

«Πάμε να κάνουμε νόημα να σταματήσει, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας. Το όχημα έσπασε την μπάρα και μπήκε στον χώρο του νοσοκομείου, ενώ πίσω του ακολουθούσε αστυνομική μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ.

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Οι εργαζόμενοι κινήθηκαν προς το σημείο, προσπαθώντας να καταλάβουν τι είχε συμβεί. Τότε, όπως περιγράφουν, άκουσαν τους πυροβολισμούς. Η αντίδρασή τους ήταν ενστικτώδης. Έπεσαν στο έδαφος για να προστατευτούν, καθώς μέσα στη σύγχυση δεν μπορούσαν αρχικά να αντιληφθούν από πού προέρχονταν οι πυροβολισμοί.

Στη συνέχεια είδαν το αυτοκίνητο να παρασύρει την αστυνομική μοτοσικλέτα που είχε τοποθετηθεί στο πέρασμά του, προκειμένου να εμποδίσει τη διαφυγή του. Το όχημα συνέχισε με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς να υπολογίζει τα εμπόδια που συναντούσε.

«Δεν κοιτούσε αν θα χτυπήσει αυτοκίνητο ή άνθρωπο. Κοιτούσε μόνο πώς θα ξεφύγει», περιγράφει ένας από τους αυτόπτες, αποτυπώνοντας την εικόνα που αντίκρισαν όσοι βρίσκονταν στον χώρο.

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Άλλος εργαζόμενος, ο οποίος παρακολουθούσε το περιστατικό από απόσταση περίπου 20-30 μέτρων, περιγράφει ένα μεγάλο όχημα να εισβάλλει στον χώρο, να ρίχνει την μπάρα και να κινείται προς το πάρκινγκ της διοίκησης. Αναφέρει ότι άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό, καθώς εκείνη τη στιγμή επικρατούσε σύγχυση και φόβος.

Το αυτοκίνητο τελικά διέφυγε από την πίσω πλευρά του νοσοκομείου. Η ακριβής διαδρομή που ακολούθησε μετά την έξοδό του δεν προκύπτει με βεβαιότητα από τις μαρτυρίες.

«Θα μπορούσε να είχε χτυπήσει άνθρωπος»

Η ανακούφιση για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί είναι κοινή στις περιγραφές των εργαζομένων.

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Όπως επισημαίνουν, στον εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου θα μπορούσαν να βρίσκονται ασθενείς, συνοδοί, εργαζόμενοι ή παιδιά. Η ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες.

Σημαντικό στοιχείο θεωρούν ότι δεν εφημέρευε το Νοσοκομείο και Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η κίνηση και η παρουσία κόσμου στο συγκεκριμένο σημείο θα ήταν μεγαλύτερη.

Ο ένας εργαζόμενος στο φυλάκιο κατά την πτώση χτύπησε ελαφρά το χέρι και το πόδι του αλλά δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο.

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Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του οχήματος και τη σύλληψη του οδηγού.

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