Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε στις αρχές των Ιωαννίνων το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου όταν ένα βρέφος μόλις τριών μηνών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους γονείς του.

Οι γονείς αντιλήφθηκαν άμεσα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Διασώστες έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Advertisement

Advertisement

Στη συνέχεια, το τριών μηνών βρέφος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» Ιωαννίνων, χωρίς να παρουσιάζει σημάδια ζωής. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το τραγικό περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του βρέφους.