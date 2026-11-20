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Οι δράστες χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα για να πείσουν τα θύματα να αφήσουν χρήματα και κοσμήματα σε εξωτερικούς χώρους των κατοικιών τους.

Η υπόθεση συνδέεται με καταδίωξη οχήματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου ο οδηγός εμβόλισε μοτοσικλέτα της Τροχαίας προκαλώντας τον τραυματισμό αστυνομικού.

Οι αρχές ταυτοποίησαν δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα και συνέλαβαν την ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου στην Αττική, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της εγκληματικής ομάδας.

Σε βάρος των κατηγορουμένων απαγγέλθηκαν διώξεις για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων η απόπειρα ανθρωποκτονίας και η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

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Σημαντικές αποκαλύψεις από την έρευνα της Αστυνομίας για την καταδίωξη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ταυτοποιήθηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, ενώ η ιδιοκτήτρια του οχήματος συνελήφθη στην Αττική όταν επιχείρησε να δηλώσει την κλοπή του. Η ιδιοκτήτρια οδηγείται αυτή την ώρα ενώπιον της Εισαγγελίας Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, στην εξιχνίαση τουλάχιστον πέντε περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης, με συνολική λεία που, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

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Στο πλαίσιο της έρευνας ταυτοποιήθηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι φέρονται να αποτελούν μέλη εγκληματικής ομάδας που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους πολίτες, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Η υπόθεση συνδέεται άμεσα με το σοβαρό περιστατικό καταδίωξης που σημειώθηκε στις 18 Νοεμβρίου στον χώρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όταν ο οδηγός ύποπτου αυτοκινήτου εμβόλισε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της Τροχαίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού.

Σε βάρος των δύο ταυτοποιημένων προσώπων αποδίδονται, κατά περίπτωση, κατηγορίες που αφορούν εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της ομάδας, καθώς και για τη διερεύνηση ενδεχόμενης εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Πώς εξαπατούσαν ηλικιωμένους στα Ιωάννινα

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το διάστημα από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2026, μέλη της ομάδας πραγματοποιούσαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις σε ηλικιωμένους, προσποιούμενα είτε τους λογιστές είτε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ισχυρίζονταν ότι υπήρχε υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από μεταλλικά αντικείμενα και χρήματα που βρίσκονταν μέσα στις κατοικίες.

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Σε άλλες περιπτώσεις υποστήριζαν ότι έπρεπε να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα των ηλικιωμένων, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου από την Εφορία.

Με αυτά τα προσχήματα κατάφεραν, σύμφωνα με την Αστυνομία, να εξαπατήσουν τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες τοποθέτησαν χρήματα και τιμαλφή σε εξωτερικά σημεία των κατοικιών τους, ακολουθώντας τις οδηγίες των δραστών.

Στη συνέχεια, συνεργοί της ομάδας παραλάμβαναν τα αντικείμενα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο.

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Η συνολική εκτιμώμενη αξία των χρημάτων και των τιμαλφών στις τέσσερις αυτές περιπτώσεις ανέρχεται σε περίπου 100.000 ευρώ.

Η απάτη με τις 400 χρυσές λίρες

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει μία ακόμη περίπτωση τηλεφωνικής απάτης, που σημειώθηκε στις 18 Νοεμβρίου στην πόλη των Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από ηλικιωμένη γυναίκα 51.000 ευρώ σε μετρητά και περίπου 400 χρυσές λίρες.

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Το περιστατικό καταγγέλθηκε το ίδιο βράδυ στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Από την έρευνα προέκυψε ότι στην υπόθεση εμπλεκόταν το ίδιο αυτοκίνητο που είχε εντοπιστεί λίγο νωρίτερα από αστυνομικό της Τροχαίας και είχε διαφύγει έπειτα από καταδίωξη.

Η καταδίωξη και οι πυροβολισμοί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Το μεσημέρι της 18ης Νοεμβρίου, δικυκλιστής αστυνομικός του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων εντόπισε ύποπτο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα.

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Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα στάσης και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να αποφύγει τον έλεγχο.

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Ακολούθησε καταδίωξη, με το όχημα να κατευθύνεται προς τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το αυτοκίνητο εισήλθε σε χώρο στάθμευσης, παρασύροντας την μπάρα ελεγχόμενης διέλευσης.

Ο αστυνομικός τοποθέτησε την υπηρεσιακή του μοτοσικλέτα με τρόπο ώστε να εμποδίσει τη διαφυγή του οχήματος.

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Ωστόσο, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εμβόλισε τη μοτοσικλέτα.

Ο αστυνομικός κατάφερε να αποβιβαστεί εγκαίρως, αποφεύγοντας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, και έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας προς το ύψος των ελαστικών του αυτοκινήτου.

Παρά τους πυροβολισμούς, το όχημα διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Κατά την αυτοψία στον χώρο του περιστατικού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, επτά κάλυκες πυροβόλου όπλου.

Ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι κατά την πτώση της μοτοσικλέτας και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα», όπου νοσηλεύτηκε και έλαβε εξιτήριο το πρωί της 19ης Νοεμβρίου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.