Η πολύμηνη ανάκριση για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους στις 28 Φεβρουαρίου 2023, ολοκληρώθηκε με την παραπομπή σε δίκη 36 κατηγορούμενων, με την πρόεδρο Εφετών Λάρισας να δίνει το «πράσινο φως» για να οδηγηθεί η υπόθεση στο ακροατήριο, σύμφωνα με εκτιμήσεις εισαγγελικών πηγών τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2026.



Η δικαστική έρευνα, σε βάθος επταετίας, ανέδειξε ευθύνες που ξεκινούν από τον σταθμαρχείο Λάρισας και φτάνουν μέχρι την ανώτατη εποπτεία του σιδηροδρομικού συστήματος.

Ο σταθμάρχης και οι πρώτοι κατηγορούμενοι

Τον Μάρτιο του 2023, λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα, απολογήθηκε πρώτος ο 59χρονος σταθμάρχης Λάρισας, που έστειλε την επιβατική αμαξοστοιχία στη λάθος γραμμή. Μαζί του κατηγορήθηκαν:

οι δύο συνάδελφοί του σταθμάρχες που αποχώρησαν πρόωρα από τη βάρδια

ο προϊστάμενος Επιθεώρησης Λάρισας που τον τοποθέτησε στο νευραλγικό πόστο

και τα τρία μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Μετατάξεων του ΟΣΕ, τα οποία ενέκριναν τη μετάταξή του παρά το όριο ηλικίας.

Συνολικά, ο πρώτος «κύκλος» της ανάκρισης αριθμούσε 7 κατηγορούμενους.

Η σύμβαση 717 και οι ευθύνες της ΕΡΓΟΣΕ

Το καλοκαίρι του 2023, η δικαστική πραγματογνωμοσύνη κατέδειξε ότι η παντελής έλλειψη συστημάτων ασφαλείας στο δίκτυο (σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, ETCS) συνδέεται με τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης 717. Το έργο, που έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2016, παραδόθηκε μόλις τον Αύγουστο του 2023.

Για τις παραλείψεις αυτές κατηγορήθηκαν 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, ανάμεσά τους πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι, που υπηρέτησαν την περίοδο 2016–2023.

Τα στελέχη του ΟΣΕ

Η έρευνα επεκτάθηκε και σε πρόσωπα του ΟΣΕ. Δέκα διευθυντικά στελέχη και προϊστάμενοι τμημάτων βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες για την απουσία των συστημάτων ασφαλείας. Δύο από αυτούς κατηγορούνται και για τη μετάταξη του σταθμάρχη.

Με την ομάδα αυτή, ο αριθμός των κατηγορουμένων ανέβηκε στους 33.

Η Hellenic Train

Τον Φεβρουάριο του 2024, η ανάκριση στράφηκε προς την Hellenic Train, την εταιρεία που προέκυψε από την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Κατηγορήθηκαν δύο Ιταλοί αξιωματούχοι της εταιρείας – ο τότε διευθύνων σύμβουλος και ένα διευθυντικό στέλεχος – για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Έτσι, οι κατηγορούμενοι έφτασαν τους 35.

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Τον Ιούλιο του 2024 ασκήθηκε ποινική δίωξη στην πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ). Οι παραλείψεις που της αποδίδονται σχετίζονται με την αδειοδότηση και την εποπτεία της λειτουργίας του σιδηροδρόμου, παρά το ότι γνώριζε τις ελλείψεις ασφαλείας ήδη από το 2017.

Με την προσθήκη αυτή, ο αριθμός έκλεισε στους 36 κατηγορούμενους.

Οι εκκρεμότητες

Η υπόθεση δεν έχει ακόμα τελειώσει. Στον «αέρα», όπως αναφέρι το dikastiko.gr παραμένει η ποινική ευθύνη των επτά πρώην Γενικών Γραμματέων Μεταφορών της περιόδου 2016–2023. Το αν θα προστεθούν στον κατάλογο των κατηγορουμένων θα κριθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο που θα εξετάσει την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, ο οποίος έχει παραπεμφθεί για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος. Αν οι Γενικοί Γραμματείς κριθεί ότι φέρουν αυτοτελή ευθύνη, τότε οι κατηγορούμενοι θα φτάσουν τους 44.

Για την ελληνική κοινωνία το δυστύχημα στα Τέμπη αποτελεί χαίνουσα πληγή. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ώρα που η γινόταν γνωστή η είδηση της παραπομπής της υπόθεσης στο ακροατήριο, πατέρας θύματος έκανε για 15η μέρα απεργίας πείνας με αίτημα τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων για να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου του γιου του. Η διερεύνηση της υπόθεσης, χαρακτηρισμένη από λάθη και παραλείψεις, έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αμφισβήτησης που απειλεί να υπονομεύσει όχι μόνο τη δίκη, αλλά και το σύνολο της Δικαιοσύνης, η οποία καλείται, μέσω των δικαστικών λειτουργών που θα κληθούν να φέρουν εις πέρας την ακροαματική διαδικασία, να ανταποκριθεί με απόλυτα θεσμικό και ανεξάρτητο τρόπο.

