«Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στον πατέρα που έχασε το παιδί του στα Τέμπη», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, προσθέτοντας όμως ότι τα αιτήματα συγγενών για εκταφή θυμάτων είναι θέμα της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα εξαπέλυσε πυρά κατά κάποιων κομμάτων που «θέλουν να κάνουν την Ελλάδα “μπανανία”», κατηγορώντας τα για προσπάθεια εκμετάλλευσης του πόνου των συγγενών των θυμάτων και ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει ένα δεύτερο φύρο εργαλειοποίησης των Τεμπών», δηλώνοντας ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία.

«Δεν θα ενταχθεί στην ΚΟ της ΝΔ βουλευτής των Σπαρτιατών»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο προσχώρησης στη Νέα Δημοκρατία βουλευτών από τους «Σπαρτιάτες» και τη «Νίκη» αλλά και για το ενδεχόμενο επιστροφής στην ΚΟ του κόμματος του διαγραφέντα και πλέον ανεξάρτητου βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση για ένταξη στη ΝΔ βουλευτή που έχει εκλεγεί με τους «Σπαρτιάτες».

Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν έχει ενημέρωση για προσχώρηση βουλευτή που είχε εκλεγεί με τη «Νίκη». Όμως ξεκάθαρα διαφοροποίησε τους «Σπαρτιάτες» με τη «Νίκη» , κάτι που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται στο μέλλον να γίνει συζήτηση για κάποια μετακίνηση. Επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν έχει ενημέρωση για το ενδεχόμενο επιστροφής του ανεξάρτητου βουλευτή Δράμας, Δημήτρη Κυριαζίδη – ο οποίος διεγράφη τον περασμένο Μάρτιο μετά τη φράση «κάνε κανένα παιδί» που είπε απευθυνόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι αύριο Τρίτη, στις 11.00, θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο.